Отставку Гутерриша с поста генсека ООН в Германии посчитали неуместной

«Сейчас ситуация очень напряженная, она волнует нас всех. И у меня нет ощущения, что такие требования об отставке в настоящий момент уместны», - сказал он на брифинге.

Штеффен Хебештрайт заявил, что Антониу Гутерриш пользуется доверием правительства Германии.

Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан призвал Антониу Гутерриша уйти в отставку после выступления в Совбезе ООН. Глава организации заявил, что ХАМАС не на пустом месте устроил нападение на еврейское государство, так как оно оккупировало Палестину.

Члены Совбеза ООН отклонили предложенный Россией проект резолюции по палестино-израильскому конфликту. В нем призывали к прекращению огня и гуманитарному решению проблем. В Китае заявили, что разочарованы решением США наложить вето.