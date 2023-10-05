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Кевина Маккарти отправили в отставку через несколько дней после того, как законодатели отложили жизненно важный план США по отправке миллиардов долларов помощи Украине. Главный союзник киевского режима, по словам автора статьи, внезапно перестал быть надежным, и в стране началась паника. Депутаты Верховной рады назвали свою страну заложницей ситуации.

Украинское правительство полагалось на иностранную финансовую и военную помощь и рассчитывало получить в 2024 году 42,8 миллиарда долларов от международных доноров, в основном из США. Но теперь, по словам Вероники Мелкозеровой, все будущее американское финансирование оказалось в подвешенном состоянии. Отставка спикера палаты представителей вызовет трудности у Белого дома.

«Неясно, когда будет выбран новый спикер, а без него американская законотворческая машина застопорится. <…> Растущий политический хаос в Америке угрожает сорвать поставки денег и оружия», - заявила она.

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за назойливые просьбы о помощи. Он назвал поведение политика отвратительным.