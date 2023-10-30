«Отрубили ей голову». Президент Израиля подтвердил гибель похищенной ХАМАС немки Шани Лук

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После нападения ХАМАС 22-летняя Лук пропала без вести. Позже выяснилось, что девушка мертва.

«Ее череп был найден. Это означает, что эти варварские, садистские животные просто отрубили ей голову», - сказал Герцог.

Президент Израиля выразил соболезнования семье погибшей. По его словам, на границе Израиля и сектора Газа происходит настоящая бойня.

До этого гибель Шани Лук подтвердили в Министерстве обороны Израиля. В ведомстве рассказали, что девушку похитили с музыкального фестивали. Студентка подверглась пыткам и пережила невообразимые ужасы.

Мать похищенной немки поделилась, что девушка с рождения жила в Израиле. В Германию Шани приезжала несколько раз в год, чтобы навестить дедушку и бабушку.