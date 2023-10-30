«Отрубили ей голову». Президент Израиля подтвердил гибель похищенной ХАМАС немки Шани Лук
Израильский президент Ицхак Герцог подтвердил гибель похищенной палестинскими боевиками ХАМАС немки Шани Лук. Глава государства в интервью телеканалу Welt сообщил, что девушку обезглавили.
После нападения ХАМАС 22-летняя Лук пропала без вести. Позже выяснилось, что девушка мертва.
«Ее череп был найден. Это означает, что эти варварские, садистские животные просто отрубили ей голову», - сказал Герцог.
Президент Израиля выразил соболезнования семье погибшей. По его словам, на границе Израиля и сектора Газа происходит настоящая бойня.
До этого гибель Шани Лук подтвердили в Министерстве обороны Израиля. В ведомстве рассказали, что девушку похитили с музыкального фестивали. Студентка подверглась пыткам и пережила невообразимые ужасы.
Мать похищенной немки поделилась, что девушка с рождения жила в Израиле. В Германию Шани приезжала несколько раз в год, чтобы навестить дедушку и бабушку.