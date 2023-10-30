30 октября 2023, 14:55

«Отрубили ей голову». Президент Израиля подтвердил гибель похищенной ХАМАС немки Шани Лук

Соцсети
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Израильский президент Ицхак Герцог подтвердил гибель похищенной палестинскими боевиками ХАМАС немки Шани Лук. Глава государства в интервью телеканалу Welt сообщил, что девушку обезглавили.

После нападения ХАМАС 22-летняя Лук пропала без вести. Позже выяснилось, что девушка мертва.

«Ее череп был найден. Это означает, что эти варварские, садистские животные просто отрубили ей голову», - сказал Герцог.

Президент Израиля выразил соболезнования семье погибшей. По его словам, на границе Израиля и сектора Газа происходит настоящая бойня.

До этого гибель Шани Лук подтвердили в Министерстве обороны Израиля. В ведомстве рассказали, что девушку похитили с музыкального фестивали. Студентка подверглась пыткам и пережила невообразимые ужасы.

Мать похищенной немки поделилась, что девушка с рождения жила в Израиле. В Германию Шани приезжала несколько раз в год, чтобы навестить дедушку и бабушку.

Германия Израиль Конфликт Израиля и Палестины
30 октября 2023, 15:45
Израиль обстрелял окрестности больницы «Аль-Кудс» в секторе Газа — СМИ
unsplash.com
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Израильские военные самолеты выпустили серию ракет по окрестностям больницы «Аль-Кудс» в районе Тель-эль-Хава к юго-западу от города Газы. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA.

Авторы материала заявили, что таким образом Израиль попытался заставить искавших убежище людей двинуться на юг. Сейчас в больнице укрываются около 12 тысяч человек. Там также находятся 400 пациентов и сотни раненых.

Накануне стало известно, что Армия обороны Израиля начала наносить удары по окрестностям больницы «Аль-Кудс» с утра 29 октября. Власти страны заранее уведомили руководство медучреждения об атаке.

По последним данным, с начала эскалации палестино-израильского конфликта в сектора Газа погибли более 8,3 тысячи человек. Среди них - 3457 детей.

Обострение ситуации началось утром 7 октября, когда боевики палестинского движения ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по территории Израиля. ЦАХАЛ в ответ начал контртеррористическую операцию «Железные мечи», а затем объявил о полной блокаде сектора Газа.

Конфликт Израиля и Палестины Палестина
30 октября 2023, 14:40
«Другого варианта не существует». Песков прокомментировал призыв Сакса к США по России
Пресс-служба Кремля
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв известного экономиста Джеффри Сакса к США пересмотреть позицию по России. Официальный представитель Кремля отметил, что подобные рассуждения сейчас редко встречаются, сообщило РИА «Новости».

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс ранее заявил, что у Украины есть огромные проблемы сразу в нескольких сферах: экономической, демографической, военной. Чтобы избежать полного краха страны, по мнению экономиста, Соединенным Штатам необходимо срочно изменить свою позицию и начать переговоры. В частности, признать Крым и новые регионы России, не расширять Североатлантический альянс на восток.

«Другого варианта сейчас не существует, никаких других предложений сейчас не существует. Это точка зрения вот этого экономиста, не более того», - прокомментировал заявление Сакса Песков.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что подобные рассуждения достаточно редкие, особенно в западном мейнстриме. Однако дискуссия «постепенно разгорается».

Ранее польский писатель Щепан Твардох рассказал, что бойцы ВСУ ненавидят украинского президента Владимира Зеленского. Солдаты жалуются на ощутимую нехватку вооружения и снарядов и не представляют, как в этих условиях добиться возвращения к границам 2014 года. Начатое летом украинское контрнаступление оказалось провальным.

К тому же ВСУ несут огромные потери. Только на Запорожском направлении украинская армия за неделю лишилась до 750 военнослужащих , 14 боевых бронемашин и 13 танков.

США Россия Украина
30 октября 2023, 14:35
Число погибших в секторе Газа превысило 8,3 тысячи с начала эскалации конфликта
unsplash.com
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Количество погибших в секторе Газа с 7 октября увеличилось до 8306. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения анклава.

Среди жертв эскалации палестино-израильского конфликта оказались 3457 несовершеннолетних, говорится в публикации.

Ранее детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) назвал нынешнее обострение ситуации на Ближнем Востоке самой смертоносной эскалацией боевых действий в секторе Газа, свидетелем которой ООН была с 2006 года. Во вторник, 23 октября, Минздрав анклава сообщил, что жертвами ударов со стороны Израиля стали более пяти тысяч жителей сектора Газа.

Эскалация конфликта началась утром 7 октября. Палестинское движение ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по израильским городам. ЦАХАЛ в ответ объявил о контртеррористической операции «Железные мечи». Позже Израиль сообщил о полной блокаде сектора Газа.

Конфликт Израиля и Палестины Палестина
30 октября 2023, 14:17
Шесть телеканалов остались без лицензии в Молдавии из-за «угрозы безопасности страны»
unsplash.com
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Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил о приостановке лицензии шести телеканалов из-за «угрозы информационной безопасности страны». Об этом сообщил ТАСС.

Соответствующее решение приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям согласно рекомендации Службы информации и безопасности (СИБ). Речь идет о средствах массовой информации «Канал-2», «Канал-3», «Оризонт-ТВ», «Прайм-ТВ», ICTV и «Публика-ТВ».

Эти каналы нарушают законы о телерадиовещании и представляют угрозу информационной безопасности страны, заявил глава СИБ Молдавии Александр Мустяца.

Ранее Служба информационной безопасности Молдавии внесла в черный список более 20 сайтов российских СМИ, в том числе «360». Блокировке также подверглись НТВ, «Звезда», РЕН ТВ, «Москва 24» и «Мир». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такое решение властей Молдавии не останется без ответа.

Молдавия Телевидение

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