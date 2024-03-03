Отрицавший причастность фашистов к Хатыни подпал под уголовное дело в Белоруссии

В ведомстве уточнили, что администратора псевдоисторического сообщества задержали сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Белоруссии.

Кроме постов с «исторической» тематикой, администратор публиковал оскорбления в адрес президента страны Александра Лукашенко, что тоже является уголовным преступлением.

Обвиняемый набрал несколько тысяч подписчиков, среди которых подобрал сторонников, с которыми собирался переписать историю прошлых лет.

Следователи завели против минчанина уголовное дело за отрицание геноцида белорусского народа. Кроме того, в сообществе нашли доказательства его участия в незаконных уличных акциях, которые дополнили обвинение.

Задержанный нигде не работал, и до этого его к суду не привлекали. По ходатайству прокуратуры суд отправил фигуранта дела под стражу. Окончательное обвинение по совокупности нарушений следователи предъявят после завершения расследования.

Каждый год в Белоруссии в 20-х числах марта чтят память погибших в Хатыни. В 2021 году в республике прошел митинг-реквием «Лампада памяти», приуроченный к 78-й годовщине тех событий. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что отторжение фашистской идеологии у жителей республики находится на генетическом уровне. Но даже среди них нашлись те, кто возрождает символы нацизма и возводят их в культ.