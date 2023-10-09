Отправку гуманитарной помощи в Афганистан допустили в России

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Дипломат напомнил о решении президента Владимира Путина в случае необходимости отправлять в Афганистан продовольствие. Кабулов заявил, что гуманитарную помощь окажут по запросу с афганской стороны.

«Если ситуация приобретет критический характер и афганские власти обратятся к российским, решение будет принято положительное», - сказал он.

Международному сообществу следует помогать афганцам, заявил дипломат. По его мнению, Афганистан не вышел на самообеспечение и нуждается в поддержке. Кабулов заявил, что прежнее правительство работало за счет средств Запада.

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в районе города Герат на северо-западе Афганистана 7 октября. Последствия подземных толчков почувствовали в провинциях Фарах и Бадгис. Погибли почти 2,5 тысячи человек. Россиян среди жертв стихии нет.