«Отправить сразу в Россию». США попытались отсрочить поражение Украины с помощью циничной уловки
Попытки команды американского лидера Джо Байдена объединить пакеты военной помощи Украине и Израилю для голосования в конгрессе — это «циничная политическая уловка», направленная на отсрочку поражения Киева. Об этом заявила телеведущая Лора Ингрэм на канале Fox News.
«Глядя на то, как обстоят дела сейчас на Украине, может, Пентагону стоит просто отправить оружие сразу в Россию? Они ведь все равно в конце концов его получат. Прямо как было с „Талибаном“* в Афганистане», - сказала она.
Она отметила, что даже самые убежденные в своем мнении уже не в состоянии нормально аргументировать позицию в пользу киевского режима, поэтому пытаются объединить обращение к конгрессу по финансированию Украины и «законные причины» по Израилю.
Ранее обозреватель французского издания AgoraVox Жюль Сейес заявил, что обострение палестино-израильского конфликта даст возможность плавно свернуть операцию Запада по Украине без внимания общественности. По его словам, победа России «могла бы произойти тихо».
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность Попытки команды американского лидера Джо Байдена объединить пакеты военной помощи Украине и Израилю для голосования в конгрессе - это «циничная политическая уловка», направленная на отсрочку поражения Киева. Об этом заявила телеведущая Лора Ингрэм на канале Fox News.