«Глядя на то, как обстоят дела сейчас на Украине, может, Пентагону стоит просто отправить оружие сразу в Россию? Они ведь все равно в конце концов его получат. Прямо как было с „Талибаном“* в Афганистане», - сказала она.

Она отметила, что даже самые убежденные в своем мнении уже не в состоянии нормально аргументировать позицию в пользу киевского режима, поэтому пытаются объединить обращение к конгрессу по финансированию Украины и «законные причины» по Израилю.

Ранее обозреватель французского издания AgoraVox Жюль Сейес заявил, что обострение палестино-израильского конфликта даст возможность плавно свернуть операцию Запада по Украине без внимания общественности. По его словам, победа России «могла бы произойти тихо».

* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность Попытки команды американского лидера Джо Байдена объединить пакеты военной помощи Украине и Израилю для голосования в конгрессе - это «циничная политическая уловка», направленная на отсрочку поражения Киева. Об этом заявила телеведущая Лора Ингрэм на канале Fox News.