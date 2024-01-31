31 января 2024, 18:20

Отобрать олимпийские медали у фигуристок России призвали в США после отстранения Валиевой

РИА «Новости»
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После дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой необходимо пересмотреть результаты командных соревнований сборной на Олимпийских играх в Пекине. С таким заявлением в комментарии изданию USA Today выступил глава антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт.

Он пояснил, что в командных соревнованиях принимали участие все российские фигуристки во всех видах дисциплин. Отдельного правила, как действовать, если один из участников команды нарушил нормы, нет. Поэтому в силу вступает дисциплинарная норма, когда наказывают всю сборную.

«Абсурдно, что Валиеву отстранили на четыре года, а сборная России сохранила олимпийскую бронзу. Честный результат с применением дисциплинарной нормы предусматривает, что медали должны достаться Канаде», - заявил Тайгарт.

Решение о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой принял Спортивный арбитражный суд по делу о допинге , которое началось еще в 2021 году. Благодаря обжалованию первого решения спортсменка приняла участие в Олимпийских играх в Пекине, где в общем зачете стала четвертой. Но ее результат добавил в копилку всей команды баллы, которые принесли сборной золотую медаль.

Судьбу наград отстраненной спортсменки решил Международный союз конькобежцев. Организация аннулировала все результаты фигуристки на Олимпийских играх, а также на чемпионате Европы 2022 года. Завоеванное Валиевой золото передали Анне Щербаковой.

При этом отмененные баллы фигуристки на Олимпиаде в Пекине привели к тому, что сборная Россия с первого места опустилась на третье, пропустив вперед команды США и Японии , от которых находилась в большом отрыве.

США Фигурное катание Россия Олимпийские игры в Пекине - 2022 Камила Валиева
31 января 2024, 13:56
Россия приняла меры в связи с учениями НАТО
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Россия восприняла НАТО и его учения Steadfast Defender 2024 как угрозу безопасности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на брифинге, что США использовали Североатлантический альянс в качестве инструмента конфронтации.

В понимании России, по его словам, НАТО изначально задумывали, создавали и изменяли для противостояния. Песков заявил, что теперь этим сообществом управляют США.

«Этот инструмент, он продолжает выполнять свою роль. Конечно, это угроза для нас - так мы к этому относимся. И соответствующие меры для этого постоянно принимаются», - сказал он.

Военные учения Steadfast Defender 2024 станут самыми крупными после холодной войны. В них задействуют около 90 тысяч человек. В Китае заявили, что цель маневров - усилить миф о российской угрозе. Военный разведчик и политолог Эдин Субашич заподозрил, что под прикрытием учений Украине передадут новую технику.

США Военные учения Международные отношения Россия НАТО
31 января 2024, 13:49
Хуситы обстреляли американский эсминец USS Gravely
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Члены шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы), правящего на севере Йемена, заявили о ракетном обстреле эсминца USS Gravely ВМС США в Красном море. Об этом в эфире канала «Аль-Масира» заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

Хуситы выпустили корабельные ракеты, уточнил он. По словам Сариа, военные корабли США и Великобритании являются целью вооруженных сил «Ансар Алла».

Йеменские силы будут препятствовать проходу по Красному и Аравийскому морям кораблей, которые направляются в порты Израиля, до прекращения ударов по Газе, подытожил он.

Хуситы в ноябре заявили, что в поддержку Палестины намерены наносить удары по западным кораблям, перевозящим грузы для израильтян. В ответ на это авиация США и Великобритания с 12 января начала атаковать позиции «Ансар Аллы» на суше.

В понедельник, 29 января, хуситы атаковали американский корабль в Аденском заливе. Также они нанесли удар по танкеру в Красном море, следовавшему в Сингапур.

США Великобритания Военные Йемен
31 января 2024, 09:09
Экс-премьера Пакистана Имрана Хана приговорили к 14 годам лишения свободы
РИА «Новости»
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Бывшего главу пакистанского правительства Имрана Хана и его супругу Бушру Биби осудили на 14 лет лишения свободы по делу о коррупции, связанной с продажей ценностей из государственной сокровищницы Тошахана. Об этом сообщил телеканал Geo.

Супругам также запретили занимать государственные должности в течение 10 лет. Каждого из подсудимых обязали выплатить штраф в размере 2,8 миллиона долларов.

Осенью 2022 года избирательная комиссия Пакистана лишила Хана парламентского мандата, а также права избираться в законодательные органы сроком на пять лет. Комиссия признала его виновным в продаже более 50 ценностей из сокровищницы Тошахана.

Сменивший Хана Шахбаз Шариф заявил, что бывший премьер продал в Дубае сокровища на сумму более 630 тысяч долларов. Летом 2023 года Хана приговорили к трем годам лишения свободы по делу о мошенничестве.

Суд Мошенничество Пакистан

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