18 ноября 2024, 13:44

Отношения с Абхазией назвали приоритетом внешней политики России

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Для России отношения с Абхазией находятся в приоритете внешней политики. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«Двусторонние отношения России и Абхазии - важный приоритет внешней политики РФ», - ответил Песков на вопрос о том, как в Кремле воспринимают ситуацию с протестами в республике.

Противостояние оппозиции и властей в Абхазии началось из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство в республике апартаментов. Представители оппозиции заявляли, что реализация договоренности станет причиной подорожания жилья, а также принесет существенные риски для малого и среднего бизнеса в стране.

Ранее абхазская оппозиция призвала к отставке всех руководителей силовых ведомств. Они подчеркнули, что неприемлемо оставлять этих людей на своих постах.

Дмитрий Песков Абхазия Международные отношения Россия Протесты в Абхазии
18 ноября 2024, 08:40
Ким Чен Ын призвал войска КНДР готовиться к войне
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Конфронтация США, Южной Кореи и других сил, враждебных по отношению к КНДР, привели к наихудшей в истории напряженности на Корейском полуострове. С учетом этого стране необходимо готовиться к войне, заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, его слова привело Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Политик сказал об этом, когда 15 ноября выступил с программной речью перед участниками 4-го совещания политруков и командиров батальонов, которое состоялось впервые за 10 лет.

Ким Чен Ын обратился к Вооруженным силам республики на всех уровнях с призывом сосредоточить усилия на завершении подготовки к войне, чтобы ответить «вызовам времени и революции».

«Товарищ Ким указал на важность хорошей подготовки батальонов, а также роль батальонных политруков и командиров батальонов в ускорении наращивания военной и политической мощи страны, чтобы республиканские силы и регулярные войска могли готовиться к войне», - сообщило ЦТАК.

Ранее Северная Корея ратифицировала соглашение о стратегическом партнерстве с Россией.

Ким Чен Ын Войны КНДР
18 ноября 2024, 03:16
Неизвестные в Абхазии попытались захватить здание телерадиокомпании
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Группа неизвестных попыталась захватить здание Абхазской государственной телерадиокомпании в Сухуме. Охранники были вынуждены сделать предупредительные выстрелы, чтобы отогнать непрошенных гостей. Об этом сообщили в инфоцентре президента Абхазии.

«После полуночи, 18 ноября 2024 года произошел инцидент у здания Абхазской государственной телерадиокомпании (АГТРК). К территории телеканала подъехала группа лиц, предположительно, представляющих оппозиционные силы, с целью установления контроля над вещанием», - написали представители инфоцентра.

Выстрелы охранников позволили стабилизировать обстановку и предотвратить эскалацию конфликта.

Накануне участники протестов в Абхазии начали разбирать забор у правительственного здания. Ограждения распиливали болгарками и другими подручными средствами.

Абхазия Протесты Протесты в Абхазии
18 ноября 2024, 01:23
Золото рекордно подешевело после победы Трампа
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Стоимость золота за последнюю неделю упала почти на 5%. Об этом сообщило Reuters.

По данным журналистов, речь идет о самом большом падении цены за три года. Как рассказали эксперты, удешевление драгоценного металла связано с укреплением американского доллара. На фоне победы Дональда Трампа на выборах, может увеличиться инфляция и замедлиться смягчение ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

По мнению аналитика рынка Kinesis Money Карло Альберто Де Каса, переизбрание Трампа сейчас негативно отразилось на стоимости золота, но в будущем ситуация поменяется. Также подешевели платина, палладий и серебро.

На драгоценные металлы победа Трампа повлияла неутешительно, но зато с биткоином ситуация ровно противоположная. Курс установил исторический рекорд , преодолев отметку в 90 тысяч долларов. Сам избранный президент Штатов отмечал, что намерен превратить Америку в «биткоин-сверхдержаву».

Золото Рекорды Дональд Трамп Курс доллара Инфляция Выборы Металлы
17 ноября 2024, 19:50
Австрийцев предупредили о последствиях отказа от российского газа
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Из-за отказа от российского газа австрийцы могут столкнуться с финансовыми трудностями. Об этом экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль сообщила в эфире RT.

«Для многих домохозяйств - и я имею в виду не малообеспеченные слои населения - это стало дополнительным бременем», - сказала она.

Она также отметила, что в стране наблюдается рост инфляции, обусловленный, в частности, повышением цен на энергоносители.

Она подчеркнула, что в 2021 году доля импорта топлива из России составляла примерно 75% от общего объема, а к 2024 году она увеличилась до 90%. Австрия не имеет выхода к морю, а стоимость поставок сжиженного газа высока.

Ранее в ЕС заявили о готовности к отключению российского газа. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что газовые хранилища в Европе заполнены. Руководство союза выразило поддержку Австрии и лично канцлеру Карлу Нехаммеру в связи с прекращением поставок газа из России.

Австрия Газ Торговля Санкции Россия Евросоюз

Новости по теме