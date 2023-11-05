Отношения России и США оказались на нуле — Кремль
Отношения России и Соединенных Штатов находятся на нуле. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину. Фрагмент беседы он опубликовал в своем Telegram-канале.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что со временем двум государствам придется возобновить диалог.
«И Америка, и мы несем особую ответственность за мировую стабильность и стратегическую стабильность», - сказал Песков.
Ранее пресс-секретарь российского лидера заявил, что Соединенные Штаты хотели, чтобы новый миропорядок пришел к американоцентричному формату. Однако Россия не допустит такого развития событий.
Президент США Джо Байден говорил, что настал момент объединения мира так, как никогда раньше. Для формирования нового порядка необходимо иметь достаточно смелости и уверенности в себе, которые якобы есть у Соединенных Штатов.