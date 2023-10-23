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«С точки зрения Северной Кореи и России, саммит (Путина и Ким Чен Ына. - прим. ред.) был значимым и даже успешным. <…>. Он привлек внимание мира и произвел сильное впечатление», - заявил она.

Ку отметила, что не следует недооценивать встречу двух лидеров. Она продемонстрировала, что связь между РФ и Северной Кореей станет еще теснее в будущем.

По словам эксперта, хорошие отношения России и КНДР выражаются согласием сторон делиться результатами переговоров на высшем уровне. Например, российская сторона готова подстроиться под интересы Пхеньяна и провести саммит во Владивостоке, а не в Москве, чтобы Ким мог приехать на поезде.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров пригласил коллегу из Северной Кореи Цой Сон Хи посетить Москву. Дипломат был в Пхеньяне с официальным визитом, посвященным празднованию 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.