Отношения России и Северной Кореи станут глубже — СМИ
Встреча российского президента Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ина в сентябре показала перспективность и стабильность отношений между двумя странами. Об этом сообщила политолог Минсон Ку из Дартмутского колледжа в материале для National Interst.
«С точки зрения Северной Кореи и России, саммит (Путина и Ким Чен Ына. - прим. ред.) был значимым и даже успешным. <…>. Он привлек внимание мира и произвел сильное впечатление», - заявил она.
Ку отметила, что не следует недооценивать встречу двух лидеров. Она продемонстрировала, что связь между РФ и Северной Кореей станет еще теснее в будущем.
По словам эксперта, хорошие отношения России и КНДР выражаются согласием сторон делиться результатами переговоров на высшем уровне. Например, российская сторона готова подстроиться под интересы Пхеньяна и провести саммит во Владивостоке, а не в Москве, чтобы Ким мог приехать на поезде.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров пригласил коллегу из Северной Кореи Цой Сон Хи посетить Москву. Дипломат был в Пхеньяне с официальным визитом, посвященным празднованию 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.