Отношения Австралии и России назвали разрушенными до основания

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«Двусторонние отношения разрушены до основания, причем это сделано исключительно в контексте общей позиции коллективного Запада. Других причин не было и нет», - отметил посол.

О санкционной политике Австралии Павловский заявил, что «придумать что-то новое по части незаконных репрессалий австралийскому правительству сложно». Посол напомнил, что раньше между Россией и Австралией существовало взаимовыгодное партнерство в области горнодобычи и горнодобывающих технологий. Отраслевые компании свернули бизнес с РФ под давлением правительства, австралийские предприниматели понесли существенный ущерб.

Также Австралия «за компанию» с Западом «запретила себе» импорт нефти и нефтепродуктов из России. Это привело к подорожанию топлива на континенте.

Ранее стало известно, что Австралия изготовит и передаст ВСУ зенитки Slinger, которые называют «убийцей дронов». Большая часть Slinger будет установлена на американские бронетранспортеры М113.