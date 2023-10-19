Отношения Австралии и России назвали разрушенными до основания
Отношения России и Австралии разрушены до основания, заявил в интервью РИА «Новости» посол РФ в Канберре Алексей Павловский. Раньше между странами существовало взаимовыгодное сотрудничество.
«Двусторонние отношения разрушены до основания, причем это сделано исключительно в контексте общей позиции коллективного Запада. Других причин не было и нет», - отметил посол.
О санкционной политике Австралии Павловский заявил, что «придумать что-то новое по части незаконных репрессалий австралийскому правительству сложно». Посол напомнил, что раньше между Россией и Австралией существовало взаимовыгодное партнерство в области горнодобычи и горнодобывающих технологий. Отраслевые компании свернули бизнес с РФ под давлением правительства, австралийские предприниматели понесли существенный ущерб.
Также Австралия «за компанию» с Западом «запретила себе» импорт нефти и нефтепродуктов из России. Это привело к подорожанию топлива на континенте.
Ранее стало известно, что Австралия изготовит и передаст ВСУ зенитки Slinger, которые называют «убийцей дронов». Большая часть Slinger будет установлена на американские бронетранспортеры М113.