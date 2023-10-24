«Когда в Китае проходил глобальный саммит друзей и партнеров, американский лидер Джо Байден с раздражением обратился к нации, чтобы призвать соотечественников продолжать бороться за лидерство страны», - напомнил он.

По мнению Ханнана, Запад уже проиграл борьбу за Глобальный Юг и Индию, Россия и создают коалицию. Он напомнил, что антиколониальные настроения во всем мире стали набирать силу.

«Глобальный Юг устал слушать указания Запада, а Индия отказалась выступать против Путина», - отметил журналист.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время очередного обращения к нации заявил, что американские власти не хотят войны с Россией. По словам экс-лидера США Дональда Трампа , Вашингтон стал самой опасной столицей в мире, поэтому его необходимо «очистить и восстановить».