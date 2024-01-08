Отлетевший от самолета Alaska Airlines кусок фюзеляжа нашли во дворе школьного учителя

Власти Соединенных Штатов попросили жителей помочь найти обломок Boeing 737 MAX 9. Для поисков собирались также задействовать вертолеты и дроны, чтобы раскрыть причину пришествия с вывалившимся куском корпуса на борту Alaska Airlines.

«Но тут объявился учитель Боб, которого сильно удивила находка на участке», - отметили журналисты.

Кусок фюзеляжа отлетел в пассажирском самолете во время полета. Несколько пассажиров получили травмы, но трагических последствий удалось избежать, потому что люди были пристегнуты и не ходили по салону. По счастливой случайности также не были заняты места рядом с выпавшим корпусом.

Когда самолет набрал высоту около пяти тысяч метров, вылетела часть фюзеляжа и сиденья. С ребенка, сидевшего недалеко, сорвало рубашку. На борту началась паника, из-за гула обращения бортпроводников не были слышны. Пилоты вернули самолет в аэропорт вылета и успешно посадили.

США, Европа и Турция приостановили полеты самолетов Boeing 737 MAX 9 после того, как у борта перевозчика Alaska Airlines отвалилась часть фюзеляжа. Примечательно, что за неделю до происшествия компания Boeing попросила авиаперевозчиков проверить новые 737 MAX 9, потому что выявили два случая, когда в самолете находили болт без крепящей гайки. У российских авиакомпаний нет забракованных самолетов Boeing 737 MAX 9.