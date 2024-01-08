Отлетевший от самолета Alaska Airlines кусок фюзеляжа нашли во дворе школьного учителя
Отлетевший от самолета Alaska Airlines кусок фюзеляжа нашли. Он рухнул на задний двор дома школьного учителя из Портленда, сообщил Telegram-канал Shot. Обошлось без жертв.
Власти Соединенных Штатов попросили жителей помочь найти обломок Boeing 737 MAX 9. Для поисков собирались также задействовать вертолеты и дроны, чтобы раскрыть причину пришествия с вывалившимся куском корпуса на борту Alaska Airlines.
«Но тут объявился учитель Боб, которого сильно удивила находка на участке», - отметили журналисты.
Кусок фюзеляжа отлетел в пассажирском самолете во время полета. Несколько пассажиров получили травмы, но трагических последствий удалось избежать, потому что люди были пристегнуты и не ходили по салону. По счастливой случайности также не были заняты места рядом с выпавшим корпусом.
Когда самолет набрал высоту около пяти тысяч метров, вылетела часть фюзеляжа и сиденья. С ребенка, сидевшего недалеко, сорвало рубашку. На борту началась паника, из-за гула обращения бортпроводников не были слышны. Пилоты вернули самолет в аэропорт вылета и успешно посадили.
США, Европа и Турция приостановили полеты самолетов Boeing 737 MAX 9 после того, как у борта перевозчика Alaska Airlines отвалилась часть фюзеляжа. Примечательно, что за неделю до происшествия компания Boeing попросила авиаперевозчиков проверить новые 737 MAX 9, потому что выявили два случая, когда в самолете находили болт без крепящей гайки. У российских авиакомпаний нет забракованных самолетов Boeing 737 MAX 9.