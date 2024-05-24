24 мая 2024, 13:52

Открытие России в Антарктиде встревожило Чили

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Чилийские власти обеспокоились из-за открытия нефти российской стороной. Об этом сообщил американский телеканал Fox News.

Речь идет о возможном открытии Россией нефти на участке, который оспаривают Аргентина и Великобритания. Из-за этого власти Чили стали переживать по поводу своего контроля над Антарктидой.

«Мы планируем и дальше находиться в Антарктиде в знак суверенитета, защиты и поддержки нашей национальной целостности перед лицом любых вызовов», - сказал представители комитета по обороне парламента Чили на заседании, которое провели на одной из заброшенных Антарктиды.

Встречу организовали по итогам майского совещания парламента Великобритании. В рамках заседания эксперты заявили о якобы готовности российской стороны запустить геологическую разведку на участке, на котором несколько лет назад корабль «Александр Карпинский» мог найти запасы нефти в 500 миллиардов баррелей.

Разведка Великобритания Аргентина Корабли Нефть Россия
24 мая 2024, 14:22
Власти Грузии пообещали не торговать суверенитетом страны
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Грузия не станет торговать безопасностью и суверенитетом страны. Об этом в пятницу заявила пресс-служба правящей партии в республике «Грузинская мечта» в связи с решением США ввести санкции против ряда депутатов из-за закона об иностранных агентах.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что страна пересмотрит двухстороннее сотрудничество с Грузией и введет визовые ограничения в связи с законом об иноагентах.

«Мы не собираемся торговать безопасностью и суверенитетом нашей страны, хотим еще раз заявить. Никакой шантаж не заставит нас сделать шаг против Грузии. Санкции в такой ситуации контрпродуктивны и лишь вередят санкционирующей стороне», - указали в политическом совете фракции.

В партии добавили, что политика открытого шантажа в адрес Грузии не соответствует духу честного партнерства стран.

Лидер парламентского большинства в законодательном органе Грузии Мамука Мдинарадзе в социальной сети назвал решение США о санкциях против грузинских депутатов комичным и беспрецедентным.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отмечал, что критика законопроекта об иноагентах связана тем, что от страны требовали открыть «второй фронт» против России.

Грузия США Санкции
24 мая 2024, 13:42
Румыния объявила персоной нон грата дипломата посольства России
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Работающий в посольстве России в Бухаресте дипломат стал персоной нон грата из-за нарушений положений Венской конвенции о дипломатических отношений. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел европейской страны.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в комментарии РБК заявила, что Россия даст ответ на решение Румынии по российскому адвокату.

В ведомстве подчеркнули, что по распоряжению министра Луминицы Одобеску на беседу вызвали уполномоченного по делам Российской Федерации в Бухаресте, которому вручили ноту. Ей объявили дипломата нежелательным лицом.

«МИД объявил персоной нон грата на территории Румынии дипломата из посольства Российской Федерации в Бухаресте за действия, противоречащие положениям Венской конвенции 1961 года о дипломатических отношениях», - заявили в пресс-службе.

Имени и должности сотрудника посольства МИД Румынии не привел.

Международные отношения Россия Румыния
24 мая 2024, 13:22
Американская Barbara поможет Польше следить за Россией
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Польша купила у США четыре разведывательных аэростата Barbara с радиолокационным оборудованием. С их помощью военные смогут отслеживать ситуацию на границе с Россией и Белоруссией, сообщил WION.

Вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш подписал контракт на поставку четырех систем радиотехнических аэростатов Barbara стоимостью 960 миллионов долларов. Подвешенные к летательным аппаратам радары способны выявлять дроны, ракеты, самолеты и другие объекты в радиусе 300 километров.

Новое оборудование задействуют в мониторинге воздушного пространства на границе с Украиной, Белоруссией и Россией. Системы развернут к 2027 году.

«Польша станет второй страной в мире, которая будет использовать эти системы. Это соглашение определяет нашу безопасность», - заявил Косиняк-Камыш.

В 2022 году польские власти распорядились построить заграждение на границе с Калининградской областью. Они опасались наплыва беженцев из стран Ближнего Востока и Африки.

Разведка США Авиация Россия Оружие Польша
24 мая 2024, 12:45
Нарышкин объяснил причину покушения на премьера Словакии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо стало попыткой убрать человека, неугодного либеральным элитам. С такой оценкой нападения на политика выступил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, сообщило РИА «Новости».

«Это попытка убрать неугодного либеральным элитам человека, который осмелился выступить в защиту интересов своей страны», - подчеркнул он.

Ранее в пресс-бюро СВР уже отмечали, что покушение на Фицо доказало переход глобалистских элит к политическому террору против оппонентов ради запугивания инакомыслящих.

Также в ведомстве указывали на стремление США и их союзников навязать версию преступника-одиночки, который напал на Фицо из-за «снижения уровня демократии» в Словакии. Американские госорганы стремятся подключиться к расследованию, чтобы направить его в нужное русло, предупредили в пресс-бюро.

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Новости по теме