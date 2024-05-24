Открытие России в Антарктиде встревожило Чили

Речь идет о возможном открытии Россией нефти на участке, который оспаривают Аргентина и Великобритания. Из-за этого власти Чили стали переживать по поводу своего контроля над Антарктидой.

«Мы планируем и дальше находиться в Антарктиде в знак суверенитета, защиты и поддержки нашей национальной целостности перед лицом любых вызовов», - сказал представители комитета по обороне парламента Чили на заседании, которое провели на одной из заброшенных Антарктиды.

Встречу организовали по итогам майского совещания парламента Великобритании. В рамках заседания эксперты заявили о якобы готовности российской стороны запустить геологическую разведку на участке, на котором несколько лет назад корабль «Александр Карпинский» мог найти запасы нефти в 500 миллиардов баррелей.