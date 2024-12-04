«Открытая дипломатия команды Трампа». В чем смысл нового визита Карлсона в Москву?

Он пояснил, что Карлсон имеет прочные связи с командой избранного американского лидера, которая выступает против «ястребов» Вашингтона и продвигает разрешение конфликтной ситуации на Украине.

«Карлсон мог выступить как неофициальный эмиссар Трампа и привезти в Москву переговорные условия по Украине, подготовленные командой американского лидера. В рамках интервью [с министром иностранных дел Сергеем Лавровым] российская сторона озвучила свои условия. В дальнейшем начнется согласование и попытка выйти на некий компромисс», - допустил Дудаков.

Политолог добавил, что влияние Карсона в США достаточно большое, поэтому его приезд в Москву поможет команде Трампа укрепить свои позиции через форму открытой дипломатии, а также донести позицию России до десятков миллионов американцев.

О визите в Москву для интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым американский журналист Такер Карлсон сообщил в своих социальных сетях утром в среду, 4 декабря. Беседу с главой внешнеполитического ведомства он назвал захватывающей и пообещал, что выпустит материал в ближайшее время.