Откроют путь к конфликту на Днестре. Молдавия занялась подготовкой к противостоянию с Россией

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«Среди целей Санду (президента Молдавии - прим. ред.) изначально было вытеснение российского военного присутствия из региона», - указал эксперт.

Он подчеркнул, что политик этого не скрывала, свою позицию обозначила сразу - в первом интервью после победы на выборах главы государства. Однако то, что происходит сейчас, - это уже прямая подготовка страны к вооруженному конфликту с РФ, выразил уверенность Шорников.

«Если тот проект стратегии национальной безопасности Молдовы, который объявляет Россию врагом, будет утвержден парламентом, путь к новому конфликту на Днестре будет открыт», - предупредил собеседник агентства.

Днем ранее после заседания Высшего совета безопасности Санду заявила, что Молдавия увеличит расходы на оборону. Кроме того, она указала на то, что стратегическое партнерство с США будет основным аспектом национальной стратегии безопасности республики.

Россию при этом Санду назвала самой большой угрозой национальной безопасности. Правда, никаких доказательств этого президент Молдавии не привела.