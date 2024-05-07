Отказы западных дипломатов посетить инаугурацию Путина сочли смешными

«А есть еще чем гордиться, кроме очередных козней, который они совершают против нашей страны?», - поинтересовалась дипломат.

По ее мнению, на каждый антироссийский тезис и каждую угрозу в адрес РФ со стороны Запада следует интересоваться, когда же эти страны полетят в космос, изобретут свои ракеты, возведут космодромы и вместо того, чтобы отбирать все у всех, начнут придумывать что-то самостоятельно.

«Вот мой ответ им относительно их очередных, как они считают, высокомерно оскорбительных, а для нас - смешных, заявлений о том, что они куда-то пойдут или не пойдут », - заключила Захарова.