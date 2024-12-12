Отказавшийся петь гимн Австрии украинец не получил гражданство

«Правительство земли Нижняя Австрия отозвало решение о предоставлении мужчине гражданства», - сообщили журналисты.

Представители местной администрации сослались на статью закона о предоставлении гражданства, в которой говорится, что церемония должна проходить в «торжественной обстановке» и включать исполнение гимна перед флагами Австрии, соответствующей земли и Евросоюза.

«Тот, кто не желает отождествлять себя с Австрией, лишь показывает этим, что он не намерен следовать основным принятым здесь принципам», - ответили власти.

Ранее мигрант-уклонист в Томске в слезах устроил истерику в полицейском отделе и эмоционально выкинул паспорт. Узбекистанец так резко отреагировал на новость о лишении гражданства и обязательстве вернуться на родину.