Отказавшийся от дешевого российского газа ЕС впал в новую зависимость

Боррель заявил, что Евросоюз предпринял большие шаги, чтобы снизить зависимость от поставки энергоресурсов из России в качестве ответа на события на Украине. Но заплатить за это пришлось большую цену.

«Возможно, мы заменили одну зависимость на другую», - заявил Боррель.

Доля российского газа в закупках Евросоюза составляла до 2022 года 40%. После начала спецоперации и подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» поставки российского энергоносителя в европейские страны сократились, но не остановились.

Прокачки продолжаются в Словакию, Чехию, Австрию, и Венгрию. Кроме того, часть стран Евросоюза закупают российский сжиженный природный газ (СПГ), цены на который выросли во всем мире.

По оценке газеты The Telegraph , общий доход полученный Россией от экспорта СПГ в Евросоюз составил 6,1 миллиарда евро.