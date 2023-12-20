20 декабря 2023, 20:04

Отказавшийся от дешевого российского газа ЕС впал в новую зависимость

РИА «Новости»
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Стремившийся отказаться от закупок российских нефти и газа Евросоюз сменил одну зависимость на другую. С таким заявлением выступил глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель на ежегодном форуме Sommet Grand Continent, который прошел в Италии. Полное выступление дипломата доступно в трансляции на сайте мероприятия.

Боррель заявил, что Евросоюз предпринял большие шаги, чтобы снизить зависимость от поставки энергоресурсов из России в качестве ответа на события на Украине. Но заплатить за это пришлось большую цену.

«Возможно, мы заменили одну зависимость на другую», - заявил Боррель.

Доля российского газа в закупках Евросоюза составляла до 2022 года 40%. После начала спецоперации и подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» поставки российского энергоносителя в европейские страны сократились, но не остановились.

Прокачки продолжаются в Словакию, Чехию, Австрию, и Венгрию. Кроме того, часть стран Евросоюза закупают российский сжиженный природный газ (СПГ), цены на который выросли во всем мире.

По оценке газеты The Telegraph , общий доход полученный Россией от экспорта СПГ в Евросоюз составил 6,1 миллиарда евро.

Газ Россия Евросоюз
20 декабря 2023, 20:31
Блинкен согласился с Путиным по вопросу Украины
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин оказался прав в одном — американская помощь для Украины носит критический характер. С таким заявлением в ходе брифинга выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Президент России Владимир Путин оказался прав в одном - американская помощь для Украины носит критический характер. С таким заявлением в ходе брифинга выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он подчеркнул, что сейчас главная задача - дать возможность украинской армии продолжить свою борьбу.

«США продолжат помогать вам твердо стоять на ногах в военном, экономическом и демографическом отношении, поэтому что это критически важно. В этом Путин прав», - заявил Блинкен.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что сегодня ситуация сложилась так, что время и деньги для помощи Украине у США практически закончились.

Сенат США отложил рассмотрение законопроекта о выделении пакета помощи Украине на январь 2024 года. Представители Демократической партии дали республиканцам время внести требуемые поправки в документ. Сенатор-республиканец Джон Тьюн напомнил, что главным вопросом, который интересует его партию, остаются проблемы с безопасностью на границе с Мексикой.

США Госдеп США Украина
20 декабря 2023, 20:26
Власти Армении приостановили вещание радио «Sputnik Армения»
РИА «Новости»
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Комиссия по телевидению и радио Армении на 30 дней приостановила лицензию вещателя «Тоспа», который ретранслирует радио «Sputnik Армения». Об этом сообщил информационный портал радио.

Решение армянского регулятора связано с передачей «Пятница с Тиграном Кеосаяном». Автора программы упрекнули в якобы ироничном отзыве об армянах, что в итоге унизило их честь и достоинство.

Кроме того, комиссия расценила слова бывшего депутата Армана Абовяна, сказанные в эфире «Абовян Time», распространяющими панику. Члены регулятора подчеркнули, что его заявления основаны на недостоверных источниках. При этом в регуляторе не пояснили, о каких словах экс-парламентария идет речь.

Отношения Армении и России ухудшились на фоне ратификации Ереваном Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Кроме того, армянская правительственная делегация отказалась от участия в заседаниях ОДКБ.

Власти Армении заявляли, что будут принимать решение о возможном выходе из организации , учитывая национальные интересы.

Армения Суд Россия Телевидение
20 декабря 2023, 19:40
Австрийская OMV планировала продажу или выход из активов России перед лишением прав
Global Look Press
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Владевшая 25% компании «Севернефтегазпром» австрийская фирма OMV объявила, что сейчас внимательно изучает последний указ президента России Владимира Путина о лишении ее прав на актив и дальнейшей передаче новой организации. Об этом говорится на официальном сайте фирмы.

В OMV напомнили, что «Севернефтегазпром» занимался разработкой Южно-Русского газового месторождения. Сейчас юристы австрийского предприятия намерены изучить документы, чтобы проработать дальнейшие шаги для защиты своих прав.

В компании подчеркнули, что из указа президента России следует, что после передачи доли OMV новым компаниям фактическим владельцами станут страховая компания «СОГАЗ» и «Газпром», а все поступившие деньги от доли австрийской фирмы переведут на специальный счет.

В сообщении говорится, что OMV с марта 2022 года не рассматривает Россию, как ключевой регион для инвестиций. Стоимость 25% акций «Севернефтегазпрома» пересмотрели еще в прошлом году, скорректировав на 2,46 миллиарда евро. Поэтому потеря не окажет никакого негативного влияния на финансовый результат.

«Что касается самой инвестиции, то на тот момент начался пересмотр, в ходе которого рассматривались все варианты, включая возможность продажи и выхода из бизнеса», - омтетили в тексте.

Президент России Владимир Путин 19 декабря подписал указы о создании кампаний для управления Южно-Русским и участками Ачимовских отложений. Ранее ими занимались совместные предприятия «Газпрома», австрийской OMV и немецкой Wintershall DEA.

Указы предусматривают, что российские акционеры получат такие же доли, какие у них были в совместных предприятиях. Пропорциональные долям иностранных партнеров сохранят в самих организациях, которые предложили купить и АО «СОГАЗ» и ООО «Газовые технологии».

Средства от продажи перечислят на специальные счета типа С на имя предыдущих иностранных владельцев долей.

Австрия Газ Нефть Россия Бизнес
20 декабря 2023, 19:06
Россиянам разрешили управлять самолетами в ЕС в частном порядке
Global Look Press
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Запрет на полеты связанных с Россией самолетов над территорией Евросоюза не запрещают владеющим частной лицензией гражданам страны управлять воздушным судном. На это указали в опубликованном решении Европейского суда.

В резолютивной части отметили, что с иском в суд обратился обладатель гражданств России и Люксембурга, которому управлять самолетом по полученной частной лицензии. В своем решении Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) сослалось на постановление о санкциях.

Они предусматривают, что все зарегистрированные в России самолеты не могут пролетать над территорией ЕС. Запрет также распространяется на воздушные суда, зафрахтованные или находящиеся под контролем российскими физическими или юридическими лицами, а также организациями.

Европейский суд иск отклонил. Но в мотивировочной части уточнил, что под запрет подпадает исключительно финансовый или экономический контроль над самолетом. Правил для пилотов, которые управляют воздушным судном во время полета, санкции касаться не должны.

По данным РБК , иск с требованием к пересмотру решения EASA подала обладательница гражданства России и Люксембурга Екатерина Ислентьева. До 2022 года она работала пилотом в некоммерческой организации Avia Sport II. Но из-за неверного толкования санкций ей летать запретили.

Переданным российским авиаперевозчикам 37 самолетам Государственной транспортной лизинговой компании грозит арест по решению Высокого суда Ирландии. Изначально воздушные суда купила европейская дочка российской фирмы, но после введения санкций она обанкротилась и кредиторы потребовали взыскания иска за счет продажи имущества.

В декабре головной офис через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа добился принятия обеспечительных мер в виде запрета европейской дочке и ее ликвидаторам вести разбирательство в ирландском суде для изъятия 37 самолетов.

Санкции Самолеты Россия Евросоюз

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