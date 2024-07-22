Отказаться от предвыборной гонки Байдена заставили два советника

По информации источников издания, Майк Донилон и Стив Рикетти приехали в резиденцию американского президента в городе Рехобот-Бич и убедили Байдена, что у него нет шансов на переизбрание. В качестве доказательства они показали ему результаты опросов и рассказали о сокращении пожертвований на избирательную кампанию.

Советники также отметили, что однопартийцы выражают опасения касательно его способности добиться переизбрания. После разговора с Донилоном и Рикетти Байден понял, что отказ станет для него «последней возможностью представить все так, будто решение принято на его условиях», указали в издании.

Ранее американский экс-лидер Дональд Трамп заявил, что фаворита Демократической партии Камалу Харрис будет легче победить , чем действующего главу государства. Республиканец также назвал Байдена худшим президентом в истории.