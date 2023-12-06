06 декабря 2023, 17:53

Отказ Зеленского выступить перед сенатом США объяснили в Минобороны Украины

Global Look Press
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Выступление президента Украины Владимира Зеленского на брифинге в Конгрессе США отменили, потому что «ситуация изменилась». Таким объяснением министр обороны Украины Рустем Умеров поделился в эфире телеканала Fox News.

«Это война, ситуация меняется. Но я думаю, что Зеленский благодарен и воспользуется этой возможностью в следующий раз, когда она представится», - сказал он.

Умеров не стал прямо отвечать на вопрос о том, выделять Соединенные Штаты новый пакет помощи Украине на фоне разногласий республиканцев и демократов в Конгрессе. Министр отметил, что «на 100% уверен», что США и Украина вместе выступают за защиту своих интересов, и такая поддержка киевскому режиму нужна.

Накануне Зеленский отказался выступать перед американскими сенаторами, о своем решении он сообщил буквально в последнюю минуту. В Верховной раде это связали с «рядом причин». По словам депутата Александры Устиновой, это не имеет особого значения, ведь сенаторы все равно снова не согласуют финансирование для ВСУ.

США Владимир Зеленский Украина
06 декабря 2023, 15:58
Тейлор Свифт обошла Путина в гонке за звание «Человека года»
Global Look Press
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Американскую певицу Тейлор Свифт признали человеком года по версии журнала Time. В голосовании артистка обошла других претендентов, среди которых, в частности, были президент России Владимир Путини лидер КНДР Си Цзиньпина и многих других.

США
06 декабря 2023, 14:26
Путин назвал главного торгового партнера России в арабском мире
РИА «Новости»
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Объединенные Арабские Эмираты являются главным торговым партнером России в арабском мире. Об этом на переговорах в Абу-Даби заявил президент Владимир Путин.

«Мы с вами в постоянном контакте, наши коллеги постоянно работают друг с другом. И действительно ОАЭ - главный торговый партнер России в арабском мире», - подчеркнул глава государства.

На повестке встречи 6 декабря - перспективы дальнейшего развития многопланового сотрудничества двух стран, а также актуальные международные вопросы с акцентом на положение дел в регионе Ближнего Востока, отмечали ранее в пресс-службе Кремля.

Международные отношения Россия ОАЭ Владимир Путин
06 декабря 2023, 12:46
Почти 900 эвакуированных из Газы россиян вернулись на родину
РИА «Новости»
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В Россию прилетели 883 человека, которых эвакуировали из сектора Газа. Об этом на брифинге сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Из сектора Газа с 12 ноября удалось вывести 898 россиян и членов их семей. В России уже прибыли 883 человека», - сказала она.

Дипломат отметила, что всего за помощью обращались порядка 1100 человек, отметил RT.

«Российские дипломатические миссии продолжают работу с властями Палестины, Израиля и Египта с целью скорейшей безопасного возвращения россиян и палестинцев из сектора Газа», - добавила Захарова.

Утром во вторник стало известно о прибытии в Москву спецборта со 120 россиянами и членами семей , которых спасли из палестинского анклава. Сотрудники Минздрава осмотрели их и выявили ряд заболеваний, в том числе гипертонию и сахарный диабет.

Жители Газы выехали в Египет со стороны КПП «Рафах» , после чего из переправили в Москву из Каира.

Мария Захарова Россия Палестина
06 декабря 2023, 12:38
Пассажир индийской компании умер во сне на борту самолета
Unsplash
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Смертью закончился полет для пассажира авиакомпании IndiGo. По данным издания The Times of India, погибшему мужчине было 43 года.

Смертью закончился полет для пассажира авиакомпании IndiGo. По данным издания The Times of India , погибшему мужчине было 43 года.

Самолет выполнял рейс из индийского города Чандигарх в Калькутту. Пассажир почувствовал недомогание сразу после взлета. По словам очевидцев, мужчина начал задыхаться и сильно потеть. Бортпроводники принесли беспокойному пассажиру воды.

Мужчина заявил, что ему стало лучше и он намерен подремать, чтобы спокойно перенести полет. Однако после приземления пассажир не проснулся. Экипаж авиакомпании вызвал на борт бригаду скорой медицинской помощи, которая забрала мужчину в больницу.

По словам представителя лечебного учреждения, к моменту приезда медиков пульса у пассажира уже не было. Предварительной причиной смерти назвали остановку сердца. Окончательные выводы сделают после вскрытия.

Авиакомпания IndiGo в своем официальном заявлении уточнила, что после посадки пассажир потерял сознание и скончался по пути в больницу. Представители перевозчика выразили слова соболезнования родным и близким погибшего.

В минувший вторник, 5 декабря, стало известно о смерти россиянки на борту самолета , летевшего в Канаду к дочери. По предварительным данным, женщина умерла из-за оторвавшегося тромба. По словам очевидцев, женщине стало плохо в полете, а смерть наступила уже после посадки, когда она спускалась по трапу.

Индия Врачи Самолеты

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