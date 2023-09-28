Отказ от российской нефти захотели отложить в Болгарии

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Слушания прошли в комитете в среду, 27 сентября. Министр экономики Богдан Богданов заявил, что введение запрета на импорт нефти из России в рамках 30-дневного срока спровоцирует скачок цен на топливо.

Богданов отметил, что не может точно предсказать, какими будут цены, он только указал, что вырастут они значительно. Также министр добавил, что появятся возможности для спекуляций и, возможно, даже дефицит топлива.

По его словам, реалистичный срок для отмены отступления - это 12 месяцев, или 1 октября 2024 года.

Отмечается, что решение комитета не окончательное. Его должны утвердить на пленарном заседании Народного собрания.

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