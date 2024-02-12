Отказ от российских энергоресурсов ударил по экономике Евросоюза

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По его словам, после ограничения энергопоставок из России Евросоюз оказался вынужден посадить собственную экономику на «сухой паек».

«С осени 2022 года она перешла в состояние стагнации. Вот уже несколько кварталов кряду в ЕС фиксировали почти нулевые темпы ВВП. По итогам 2023 года рост составит всего 0,6%, при этом немецкая экономика полностью ушла в минус», - сказал дипломат.

Логвинов подчеркнул, что повышение стоимость энергоносителей спровоцировало высокую инфляцию в еврозоне, которая достигала рекордного показателя осенью 2022 года.

«Результатом этих действий стало проседание потребительского спроса и падение реальных доходов населения», - добавил он.

Ранее последствия отказа от российского газа для Европы раскрыли в Норвегии.