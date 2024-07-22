Отказ Байдена от участия в предвыборной гонке назвали государственным переворотом

Он заявил, что Байден превратил Соединенные Штаты в банановую республику.

«И как подобает банановой республике, его свергли в результате государственного переворота», - сказал Сакс.

По его мнению, Байден сполна поплатился за уголовное преследование бывшего главы Белого дома и действующего кандидата в президенты Дональда Трампа.

Накануне американский лидер заявил, что выходит из предвыборной гонки. По данным журналистов газеты Politico , он принял такое решение после разговора со своими ближайшими советниками. Речь идет о Майке Донилоне и Стиве Рикетти. Авторы материала заверили, что именно они убедили Байдена в том, что у него нет шансов на переизбрание.

Лидер фракции Демократической партии в палате представителей США Хаким Джеффрис похвалил президента за такой поступок. Он назвал решение Байдена героическим.