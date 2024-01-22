Отказ Аргентины вступить в БРИКС не повлияет на планы объединения

Он подчеркнул, что Россия с уважением относится к суверенному выбору властей Аргентины.

«В то же время решение Аргентины никак не повлияет на планы объединения укреплять стратегическое партнерство и развивать взаимодействие по всем трем магистральным направлениям - в сфере политики и безопасности, экономики и финансов, культурных и гуманитарных контактов», - указал дипломат.

О «замене» Аргентины в организации на другую страну речь не идет, поскольку это «не футбольный матч» - приглашение высылали конкретным государствам, пояснил замминистра.

Рябков напомнил, что российское председательство в 2024 году ставит перед собой задачу органичной интеграции новых участников в БРИКС. Он назвал организацию «самодостаточным объединением со своими традициями, процедурами и ценностями», а ее расширение - свидетельством роста ее авторитета, но не самоцелью.

Кремль также с уважением отнесся к решению Аргентины.