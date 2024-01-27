Отдых на Шри-Ланке напомнил россиянке опуск в Анапе

Как рассказала изданию туристка Анжелика, они с мужем выбрали Шри-Ланку из-за дешевых цен на авиабилеты по сравнению с Таиландом и Индонезией.

«На Шри-Ланке ощущение, что ты в Анапу приехал. Вот реально. Там нет стильных людей с красивыми телами, а есть лишь обычные семьи на отдыхе. И это в молодежных районах», - заявила россиянка.

Она также пожаловалась на высокие цены в стране. Пара жила в городах Велигама и Мирисса, и не смогла найти жилье по оптимальной стоимости. Анжелика связала это с новогодними каникулами.

Ранее аналитики «МегаФона» подсчитали, что число россиян, посетивших Европу в эти новогодние праздники, выросло на 8,5% по сравнению с прошлыми зимними каникулами. Также в 10 раз увеличилось количество российских путешественников, посетивших Китай.