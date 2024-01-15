«Отдает желтизной». Военный аналитик оценил вбросы о возможной войне России и НАТО

«Данная публикация отдает желтизной, которой славится Bild. Россия целиком и полностью сосредоточена на целях и задачах специальной военной операции», - подчеркнул собеседник агентства.

Аналитик обратил внимание, что после окончания СВО Россия будет занята развитием и налаживанием всего комплекса связей со странами глобального Юга. Напряженность в отношениях с НАТО, по его словам, останется, но в формате холодной войны.

«Приводить ее в горячую фазу Москва точно не намерена», - указал Коротченко.

Немецкий таблоид Bild в своей публикации о якобы подготовке к возможной войне НАТО с Россией сослался на учебный сценарий, который, по его данным, подготовили в Минобороны Германии.

Информация о якобы планирующейся в 2025 году войне НАТО с Россией, которую тиражируют на Западе, - не более чем просто вымысел желтой прессы. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил военный аналитик Игорь Коротченко.