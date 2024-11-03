Отчаянные валенсийцы закидали грязью короля и королеву Испании

Монархи прибыли в регион для посещения Пайпорты и Чивы, которые особенно сильно пострадали из-за непогоды.

В Пайпорте собрались местные жители и когда увидели короля и королеву, стали кидать в них грязь. Также из толпы звучали оскорбления, люди называли монархов «убийцами». Сами Филипп VI и Летисия в это время пытались примириться с недовольными валенсийцами.

После произошедшего королевский дом сообщил, что монархи прервали свой визит в Чиву.

Ранее стало известно, что количество погибших в Валенсии из-за ливней выросло до 202. Как отметили региональные власти, розыск без вести пропавших и идентификация жертв продолжаются.