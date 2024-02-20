«Отбросим все иллюзии». Лукашенко призвал белорусов «ментально» готовиться к войне

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Глава государства выступил на совещании с руководящим составом органов системы обеспечения национальной безопасности.

«Нам война не нужна, поэтому мы должны быть к ней готовы и ментально, и стратегически. Что касается осознания серьезности момента. Отбросим все иллюзии о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта», - подчеркнул Лукашенко.

Он указал на тенденцию роста числа горячих точек. По словам белорусского лидера, военная сила вернулась в число «главных инструментов мировых центров решения вопросов». Очередным этапом экспансии на восток стало вступление Финляндии в НАТО. В альянс втянут Грузию, Сербию, Боснию и Герцеговину.

«И все это будет по сценарию Украины», - добавил Лукашенко.

В противостояние Запада и Востока «всеми правдами и неправдами» хотят втянуть Белоруссию, считает президент.

Он также выразил мнение, что Запад готовит крупную провокацию против польского населения. Но виноватыми в этом выставят Россию и Белоруссию.