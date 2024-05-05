«Отбираем часть свободы». Макрон раскритиковал ограничение в два президентских срока
Лимит в два президентских срока является ошибочным, так как он ограничивает возможности избирателей. Об этом изданию La Tribune заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Он отметил, что не собирается вносить изменения в конституцию, но считает запрет непродуманным.
«Если вы спросите мое личное мнение, я думаю, что всегда лучше, когда мы оставляем выбор избирателям», - подчеркнул Макрон.
Французский лидер добавил, что его мнение необязательно означает намерение баллотироваться на третий президентский срок.
«Но когда мы вносим запреты в закон, мы каким-то образом отбираем часть свободы суверенных избирателей», - заключил глава государства.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов уличил Макрона в том, что он хочет как можно дольше продержаться у власти. По словам политика, главе Франции не дает покоя «история успеха» президента Украины Владимира Зеленского, который отменил выборы в стране.