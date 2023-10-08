«От них нет защиты». Неуязвимое российское оружие назвали в США

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«США потратили все свои деньги на F-35, которые не могут, по сути, нормально летать при дожде, а СССР и позже Россия вложились в гиперзвуковые ракеты, которые невозможно сбить. <…> От них нет защиты», - подчеркнул бывший разведчик.

Так он прокомментировал слова президента России Владимира Путина на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай» об испытаниях сверхзвукового оружия. Российский лидер рассказал о проведении успешного испытания «Буревестника» - крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой - и завершении работы над сверхтяжелой ракетой «Сармат». В ближайшее время закончатся некоторые бюрократические процедуры и начнутся массовое производство ракет и их постановка на боевое дежурство, заявил Путин.

Россия получила огромное стратегическое преимущество перед Соединенными Штатами благодаря неуязвимым гиперзвуковым ракетам. Это оружие - то, «о чем нельзя было и мечтать». Таким мнением поделился бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.