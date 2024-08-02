Освобожденный Кара-Мурза рассказал Байдену о мыслях про смерть в тюрьме

Кара-Мурза* заявил, что пока не может поверить в происходящее и считает все это сном, который он видит в камере омской колонии.

«Я был уверен, что умру в тюрьме», - добавил публицист.

Переговоры Кара-Мурзы* с родными прошли, когда он находился в самолете, а семья присутствовала в Овальном кабинете Белого дома на встрече с Байденом.

Комментируя прошедший обмен заключенными в пресс-служба администрации США объявили, что домой возвращаются трое граждан США и один обладатель грин-карты.

Кара-Мурза* получил 25 лет колонии строгого режима по трем уголовным делам: распространении недостоверной информации о российской армии, участии в нежелательной организации и государственной измене. Наказание он отбывал в колонии в Омской области.

*Владимир Кара-Мурза - признан в России иностранным агентом.