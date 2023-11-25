Освобождение второй группы заложников из сектора Газа отложили

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«Отложить освобождение второй группы пленных до тех пор, пока оккупационное правительство не выполнит условия соглашения относительно въезда грузовиков с гуманитарной помощью», - указали представители боевого крыла движения.

Помимо этого, они потребовали соблюдать договоренности об освобождении палестинских заключенных.

Ранее, как отметило агентство, палестинский телеканал «Аль-Акса» сообщал о том, что бригады «Аль-Кассам» начали передачу второй группы заложников сотрудникам Международного комитета Красного Креста в Хан-Юнисе.

По данным ЦАХАЛ, на территории сектора Газа продолжают удерживать примерно 215 заложников. Такие данные озвучивал представитель Армии обороны Израиля Дорон Спилман в ходе брифинга.

В минувшую пятницу, 24 ноября, Международный комитет Красного Креста сообщал об освобождении группы из 24 заложников ХАМАС. Сотрудники организации помогли доставить пленных с территории анклава на КПП «Рафах», расположенный на границе сектора Газа и Египта.