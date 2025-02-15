15 февраля 2025, 16:55

Освобождение Труфанова из плена прокомментировали в Кремле

РИА «Новости»
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В Кремле приветствовали освобождение россиянина Александра Труфанова и выразили признательность руководству палестинского движения ХАМАС за принятое решение. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В Москве приветствуют освобождение Труфанова Александра в Палестине и выражают признательность ХАМАС за принятое решение», - сказал он.

Ранее 15 февраля россиянина Труфанова и еще двух заложников освободили из плена в секторе Газа спустя 500 дней в рамках сделки о прекращении огня с Израилем.

Со своей стороны Израиль в субботу должен освободить в 369 палестинских заключенных , 333 из которых задержали после 7 октября 2023 года в секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупреждал о возобновлении боевых действий в Газе , если ХАМАС не освободит израильских заложников к полудню 15 февраля.

Кремль Конфликт Израиля и Палестины
15 февраля 2025, 16:36
Популярные бренды одежды приготовились к возвращению в Россию
Unsplash
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Принадлежащие испанскому холдингу Inditex сети магазинов одежды Bershka, Zara, Stradivarius  и Pull&Bear готовятся вернуться в Россию. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, в настоящее время в Inditex внимательно изучают ситуацию на российском рынке, чтобы заранее понимать расклад сил в случае изменения политической обстановки.

После возвращения в страну магазины могут занять те же самые помещения, в которых находились бутики до начала спецоперации, рассказал вице-президент Союза ТЦ Павел Люлин.

«Переговоры ведутся неофициально, в частном порядке. Есть те, кто проводит переговоры от лица Inditex, зондируют почву. Официально в России сейчас Inditex нет», - сказал собеседник агентства.

Inditex ушел из России в марте 2022 года. Она также владеет Massimo Dutti, Bershka, Oysho и Uterqüe.

Ранее стало известно, что новым владельцем «М.Видео-Эльдорадо» может стать ПСБ.

Одежда Россия Магазины
15 февраля 2025, 14:54
Все кандидаты на пост президента Абхазии проголосовали на выборах
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Все пять кандидатов на пост президента Абхазии проголосовали на досрочных выборах главы государства. Об этом сообщило РИА «Новости».

Около 10 утра по месту прописки в селе в Гудаутском районе Абхазии первым свой голос отдал бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц.

За ним в городской поликлинике в Сухуме проголосовал глава «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал.

Следующими около полудня голосовали остальное трое кандидатов - оппозиционер Адгур Ардзинба - в городе Новый Афон, бывший председатель контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба - в селе Дранда, политик Бадра Гунба - в Сухумском государственном колледже в Сухуме.

ЦИК республики отмечал, что всего для проведения голосования оборудовали 152 избирательных участка в Абхазии и еще два в России - в Черкесске и Москве. В основной список голосования внесли 134 тысяч человек.

Абхазия Выборы Президентские выборы в Абхазии 2025
15 февраля 2025, 14:33
Президент США рассказал о влиянии СМИ на их отношения с Маском
Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп заявил о попытках некоторых СМИ рассорить его с миллиардером, главой департамента государственной эффективности (DOGE) Илоном Маском. Об этом американский лидер заявил в эфире телеканала Fox News.

Трамп рассказал о беседе с миллиардером. Он сообщил, что Маск позвонил и предупредил, что отдельные СМИ пытаются их разлучить.

«Без сомнений», - ответил президент США.

Трамп подчеркнул, что эти СМИ плохи в попытках разрушить отношения с главой DOGE, иначе бы он не смог стать президентом.

В интервью телеканалу Трамп и Маск добавили, что на самом жители США умны и понимают, что президентская администрация и DOGE совместно работают над сокращением излишних расходов федерального правительства.

Ранее Трамп потребовал от агентства Reuters вернуть в бюджет страны девять миллионов долларов , полученные от прежней администрации Белого дома на изучение «социального введения в заблуждение в больших масштабах».

США Журналистика Дональд Трамп Илон Маск
15 февраля 2025, 12:02
Россиянина Труфанова освободили в секторе Газа
РИА «Новости»
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Международному комитету Красного Креста в секторе Газа передали троих заложников, в том числе россиянина Александра Труфанова. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Процесс состоялся около дома покойного лидера ХАМАС Яхьи Синвара в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Все три освобожденных сели в автомобили комитета и отправились в сторону Израиля.

Бригада «Аль-Кудс», входящая в военное крыло группировки «Исламский джихад»*, объявила, что освободит Труфанова в рамках шестой партии первого этапа сделки по обмену 15 февраля.

В ХАМАС уточнили, что, помимо Труфанова , из палестинского анклава в субботу освободят еще двух заложников, один из которых с гражданством США.

Со своей стороны Израиль в субботу должен освободить в 369 палестинских заключенных , 333 из которых задержали в секторе Газа после 7 октября 2023 года.

*«Исламский джихад» - запрещенная в России террористическая организация.

Россия Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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