Освобождение Труфанова из плена прокомментировали в Кремле

«В Москве приветствуют освобождение Труфанова Александра в Палестине и выражают признательность ХАМАС за принятое решение», - сказал он.

Ранее 15 февраля россиянина Труфанова и еще двух заложников освободили из плена в секторе Газа спустя 500 дней в рамках сделки о прекращении огня с Израилем.

Со своей стороны Израиль в субботу должен освободить в 369 палестинских заключенных , 333 из которых задержали после 7 октября 2023 года в секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупреждал о возобновлении боевых действий в Газе , если ХАМАС не освободит израильских заложников к полудню 15 февраля.