Освободителей не пригласили. В Европе лицемерно отмечают годовщину освобождения Освенцима

По его словам, ситуация с празднованием годовщины в Польше без российской делегации «странная и символичная». Политолог напомнил, что в Аушвиц-Биркенау было три лагеря, которые функционировали с 1940 года.

«Последнее число, которое учеными подтверждено, погибших в Аушвиц-Биркенау, в этой фабрике смерти, более четырех миллионов человек. Назывались и большие цифры, но подтверждена на сегодняшний день именно такая страшная цифра. Что касается присутствия России и российских представителей. Оно естественно было бы даже морально абсолютно необходимо», - заявил Станкевич.

Он добавил, что в прежние времена это присутствие было, так как в 1945 году именно войска Красной армии освободили три лагеря. У них не было специальной задачи заниматься концлагерем. Наступление велось в основном на юг Польши, но когда разведка доложила командованию, что обнаружили такой лагерь в 70 километрах, была сформирована специальная группировка, которая совершила этот марш и освободила Аушвиц-Биркенау.