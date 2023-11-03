«Освободит людей от работы». Маск поделился своим видением будущего искусственного интеллекта

Их встреча прошла в Великобритании после первой глобальной конференции по вопросам ИИ.

«Наступит момент, когда работа станет не нужна, вы сможете работать, только если захотите, для личного удовлетворения», - указал Маск.

В ответ на это заявление Сунак отметил, что без работы человечество может лишиться важной составляющей жизни, так как деятельность «придает людям смысл». Основатель компаний Tesla и SpaceX обратился к премьер-министру с просьбой ввести налоговые льготы для британских бизнесменов, которые могли бы подтолкнуть их к созданию инновационных компаний в сфере технологий.

Ранее Илон Маск стал первым в списке самых богатых американцев по версии журнала Forbes. Издание заявило, что он владеет состоянием в 251 миллиард долларов.