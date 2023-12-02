02 декабря 2023, 17:17

«Освещала политику Путина». Появилась информация об обратившейся к Лаврову немецкой журналистке

Читайте нас в: Google Новости

Немецкая журналистка Александра фон Намен, которая обратилась к главе МИД России Сергею Лаврову на русском языке на пресс-конференции в Скопье, несколько лет работала в Москве. Информация об этом есть на сайте издания Deutsche Welle *, где она трудится.

* признано в России СМИ-иноагентом.

Отмечается так же, что фон Намен - «один из самых опытных корреспондентов» издания. Раньше она была корреспондентом Deutsche Welle* в Вашингтоне, а сейчас возглавляет офис издания в Брюсселе.

В России об Александре фон Намен заговорили после ее короткой беседы с Лавровым на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел. Она спросила, можно ли из его слов на совещании министров сделать вывод о том, что Россия намерена выйти из ОБСЕ. Глава российского МИД попросил цитировать его правильно и напомнил собственные слова о том, что ему «безразлично, чем закончится нынешнее заседание ОБСЕ». Сергей Лавров добавил, что в Германии у членов правительства принято «разжевывать журналистам, что им надо писать», но в России журналистов уважают и дают им свободу изложения. После этого фон Намен уже на русском языке заявила, что это неправда, им «никто не говорит, что писать».

«В качестве шефа бюро в Москве она в течение пяти лет освещала Россию и политику президента Путина», - говорится в биографии журналистки на сайте.

Германия Сергей Лавров Журналистика
02 декабря 2023, 16:41
Израиль отозвал переговорщиков из Катара из-за тупика в диалоге по Газе
Читайте нас в: Google Новости
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился отозвать переговорщиков от разведки «Моссад» из Катара, так как переговоры по прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников зашли в тупик. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию главы правительства страны.

«По указанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху глава „Моссад“ Давид Барнеа дал распоряжение своей команде в Дохе вернуться в Израиль», - заявили в ведомстве.

Представители «Моссад» встретились с катарскими посредниками в Дохе, чтобы обсудить возобновление перемирия в палестинском анклаве. Переговоры сосредоточили на «потенциальном освобождении» новых категорий израильских заложников и параметрах перемирия.

Российская сторона продолжит работу по освобождению заложников в секторе Газа, несмотря на возобновление боев в регионе, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РФ намерена и дальше контактировать со всеми сторонами, чтобы вызволить россиян.

Конфликт Израиля и Палестины Катар
02 декабря 2023, 16:32
Германию уличили в стремлении сократить взносы в фонд для военной помощи Украине
Читайте нас в: Google Новости
Германия собирается уменьшить свою долю в финансировании Европейского «фонда мира» (EPF) для Украины. Об этом сообщила газета Telegraph.

«Военная поддержка Украине может предоставляться посредством финансовых взносов <…> в EPF или в виде прямых поставок военной техники на Украину», - отметили в конфиденциальном документе из Берлина, оказавшемся в распоряжении издания.

ФРГ потребовала засчитывать предоставление техники как вклад страны Евросоюза в фонд, поддерживающий Украину, указали в газете.

Внести изменения в работу организации собирается и Франция. Она планирует добиться от фонда прекращения поставок оружия из запасов. Франция также предложила направить больше сил на совместные закупки у европейских производителей вооружений.

Ранее депутат бундестага Сара Вагенкнехт раскритиковала внешнюю политику ФРГ , касающуюся финансирования ВСУ. Она назвала Украину бездонной бочкой и напомнила, что Германия уже выделила стране 60 миллиардов евро.

Германия Евросоюз Украина
02 декабря 2023, 15:38
«Свора псов». Медведев заявил, что США и их союзники отравляют жизнь на планете
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у США и их союзников пока остается довольно разрушительный потенциал. На странице в соцсети «ВКонтакте» он написал, что мир устал от навязываемых порядков.

«США и прикормленная ими свора верных псов <…> будут и дальше отравлять жизнь на планете», - сообщил он.

Медведев добавил, что Россия на вмешательство во внутренние дела, поддержку псевдооппозиции будет отвечать прямо пропорционально или асимметрично. Российская сторона может применить стратегию «справедливого проецирования силы» во всех сферах.

Ранее Медведев сравнил отношение США к Украине с опытами над насекомыми. Российский политик спрогнозировал, что «главного паука-лицедея» в итоге «раздавят тапком». На браваду президента Владимира Зеленского о «покушениях» зампредседателя Совбеза ответил, что мысли иногда материальны.

Зеленский также жаловался на дефицит артиллерийских снарядов и отсутствие дополнительной помощи. Это напомнило Медведеву один мем.

США Дмитрий Медведев Россия
02 декабря 2023, 15:11
Врач с российским гражданством погиб в секторе Газа
Читайте нас в: Google Новости
Палестинский врач с гражданством России погиб в результате израильского авиаудара по Газе. Об этом РИА «Новости» рассказал брат погибшего Мохаммед Хассуна.

«Мой кузен (двоюродный брат - прим. ред.) Маджед Хассуна погиб в результате израильского авиаудара вчера по дому его отца в районе Шеджаия в городе Газе», - заявил Хассуна.

У Маджеда Хассуна было российское гражданство. Мужчина работал врачом в больнице «Камал Адван» в городе Бейт-Лахия на севере анклава.

С начала обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли более 15 тысяч человек. Египетский телеканал Al Qahera News сообщил, что силы израильской армии продолжают жестокие бомбардировки различных районов палестинского анклава с суши, моря и воздуха.

За последние 24 часа число погибли 200 человек, 589 ранены. Ранее Израиль начал штурмовать города и деревни на Западном берегу Иордана.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина

Новости по теме