Осужденный за госизмену экс-глава КНБ Казахстана Масимов попросил помиловать его

Президент Франции Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание — нижнюю палату парламента — и назначил досрочные выборы. Политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в интервью 360.ru сообщил, что французский лидер совершает большую ошибку.

Президент Франции Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание - нижнюю палату парламента - и назначил досрочные выборы. Политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в интервью 360.ru сообщил, что французский лидер совершает большую ошибку.

«Макрон пытается улучшить свои электоральные позиции, однако это большой риск для него. Он не первый президент Французской Республики, который идет на досрочные выборы для того, чтобы обзавестись более крупной поддержкой», - пояснил политолог.

Но в истории Франции случалось и такое, уточнил Мезюхо, когда глава государства шел на досрочные парламентские выборы и проигрывал их. Макрон должен осознавать, что это внеочередное голосование - возможность для других политических сил улучшить свои электоральные показатели.

«Как я понимаю, Макрон рассчитывает на то, что в ходе парламентской избирательной кампании ему удастся демонизировать и маргинализировать правых, как это уже случалось. На мой взгляд, эта политическая технология может и не удасться: та же правая партия „Национальное объединение“ Марин Ле Пен сегодня победила на выборах в европейский парламент. Таким образом она определила пропрезидентскую коалицию в несколько раз. Поэтому, возможно, лидер Франции совершает большую ошибку с точки зрения политтехнологий», - заключил Мезюхо.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал отправить президента Франции в отставку. Партия Макрона «Ренессанс» на выборах в Европарламент набрала вдвое меньше голосов, чем «Национальное объединение» Марин Ле Пен - 15,2% против 32%, но политик из последних сил цепляется за власть.