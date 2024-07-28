Осужденного за изнасилование девочки волейболиста освистали на Олимпиаде

Болельщики освистали нидерландского волейболиста Стивена ван де Вельде во время его первого матча на Олимпийских играх в Париже. Как сообщило издание France24 , в 2016 году спортсмена осудили за изнасилование несовершеннолетней девочки и приговорили к четырем годам заключения.

«В толпе раздался громкий хор неодобрительных возгласов. Во время его подачи и на протяжении всей игры время от времени раздавался свист», - написали журналисты.

Болельщики и некоторые спортсмены считают, что педофил-насильник и сейчас может быть опасен для окружающих, особенно для несовершеннолетних девочек.

На сайте Национального олимпийского комитета Нидерландов было указано, что на Олимпийских играх в Париже спортсмен будет жить отдельно от сборной и не станет общаться со СМИ.

Церемония открытия Олимпийских игр-2024 в Париже стала самым масштабным провалом в истории страны. Олимпийский флаг возле Эйфелевой башни подняли в перевернутом виде , дикторы на стадионе перепутали спортсменов, зрители вымокли под дождем. Самый большой скандал вызвала пародия на тайную вечерю, в которой участвовали трансвеститы*. Это расценили как проявление вопиющего неуважения к христианам. Видеоролик с нарезкой ярких моментов церемонии открытия Олимпийских Игр в Париже удалили с YouTube-канала МОК.

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