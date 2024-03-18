Она напомнила: ее коллега из ФРГ заявил, что якобы министерство в последнее время не ставило перед фамилией Путина какие-либо обозначения. Дипломат провела параллель со сказкой Редьярда Киплинга «Маугли».

«Красным Цветком Багира называл огонь, потому что ни один зверь в джунглях не назовет огонь его настоящим именем. Все звери смертельно боятся огня и придумывают сотни имен, лишь бы не называть его прямо. Вызывайте врачей на Вердершер Маркт, 1, - провалы в памяти и острые фобии», - написала Захарова.

Перед этим она ответила на заявления Германии о незаконности выборов президента в России. Захарова задалась вопросом, когда в ФРГ планируют сделать избирательную систему по-настоящему демократичной.

В Германии сообщили, что не планируют поздравлять Путина с победой на выборах.