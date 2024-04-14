Остин заявил, что США не стремятся к конфликту с Ираном

«Мы не ищем конфликта с Ираном, но без колебаний будем действовать, чтобы защищать наши войска и оказывать поддержку обороне Израиля», - предупредил Тегеран глава Пентагона.

По словам Ллойда, руководство США осуждает безрассудные атаки Ирана на Израиль. Он призвал иранские власти остановиться и не стремиться к эскалации.

Ранее в МИД Ирана сообщили, что Тегеран реализовал свое право на самооборону, атаковав Израиль. Во внешнеполитическом ведомстве сослались на Устав ООН.