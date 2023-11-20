Оставшихся в Газе россиян вывезут в ближайшие дни

«Скоординированная работа МИД, МЧС и других профильных ведомств, наших дипмиссий в Каире, Тель-Авиве, Рамалле и Дохе продолжается», - указали в заявлении.

В ведомстве уточнили, что в ближайшие дни из зоны палестино-израильского конфликта эвакуируют оставшихся там россиян и их родственников.

В МИД также напомнили, что 20 ноября из Каира в Москву спецрейсом МЧС прибыла пятая группа граждан России из сектора Газа. Туда вошли 117 россиян и членов семей (палестинцев, граждан Украины и Швеции). Всего из Газы через КПП «Рафах» в Египет смогли вывезти 561 человека, из них на территорию РФ самолетами МЧС доставили 525 человек.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что палестинский анклав покинули около половины находившихся там россиян. Он подчеркнул, что власти РФ тщательно отслеживают работу по освобождению соотечественников из Газы.