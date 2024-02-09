09 февраля 2024, 04:06

Остановить невозможно. Путин оценил деятельность Илона Маска

РИА «Новости»
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Американского инженера и предпринимателя Илона Маска невозможно остановить в его развитии искусственного интеллекта и инновационных технологий, с ним нужно договариваться. Об этом в беседе с журналистом Такером Карлсоном заявил российский президент Владимир Путин.

По его словам, Макс является умным человеком.

«Все говорят про то, что он уже вживил чип в мозг человека. Думаю, что Маска сейчас остановить невозможно, он продолжит делать то, что считает нужным. Нужно искать способы с ним договариваться, пытаться убедить его», - сказал Путин.

Искусственный интеллект Илон Маск Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 03:36
Первая в Европе. Путин указал на успехи экономики России
РИА «Новости»
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За прошлый год Россия стала первой экономикой Европы, несмотря на ограничения и санкции со стороны западных стран. На это в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону указал президент Владимир Путин.

«Смотрите, китайская экономика уже стала первой в мире по паритету покупательной способности. Они давно обогнали США по объему. Потом следуют Штаты и Индия, где живут полтора миллиарда человек. За ними Япония и Россия», - сказал он.

Глава государства напомнил, что, несмотря на ограничения и санкции, Россия в 2023 году стала первой экономикой Европы.

«Санкции против самолетов, против наших кораблей с нефтью, отключение от SWIFT, невозможность расчетов в долларах, ограничения во всем. Наибольшее число мировых санкций применяют именно против России. А мы за это время стала первой экономикой Европы. Все эти инструменты США не действуют», - добавил Путин.

Президент выразил надежду, что к правящим элитам Запада придет это осознание, после чего начнут действовать первые лица государств.

Ранее Путин заявил, что запугивание населения стран НАТО вероятным конфликтом с Россией является обычной дешевой провокацией.

Россия Владимир Путин Экономика Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 03:14
Путин назвал дешевой провокацией запугивание населения стран НАТО угрозой России
РИА «Новости»
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Власти стран — членов НАТО пытаются запугать свое население мнимой видимостью угрозы со стороны России. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сказал президент Владимир Путин.

По его словам, умные люди прекрасно понимают, что такие заявления являются фейком.

«Они пытаются запугать собственное население мнимой российской угрозой, говорят про это. Это просто очевидный факт. Думающие люди, аналитики и те, кто занимаются реальной политикой, отлично понимают, что все это фейк. Просто раздувают российскую угрозу», - сказал Путин.

Ранее российский лидер рассказал, что страна могла вступить в НАТО , если бы увидела реальную заинтересованность со стороны представителей альянса. Глава государства уточнял, что интересовался насчет этого вопроса у бывшего американского руководства, однако получил отрицательный ответ.

Россия НАТО Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 03:05
Путин назвал условия вступления России в НАТО
РИА «Новости»
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Россия могла стать частью НАТО, если бы увидела искреннюю заинтересованность партнеров в процессе сближения. Об этом в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном сообщил президент Владимир Путин.

Глава государства отмечал, что поднимал этот вопрос еще на встрече с бывшим президентом США Биллом Клинтоном.

«Если бы тогда он сказал „да“, то стартовал бы процесс сближения. Это могло состояться, прояви партнеры искреннее желание», - сказал он.

Путин подчеркнул, что являлся искренним в желании уточнить позицию американского руководства в этом вопросе.

«Я задал вопрос: это возможно или нет. После этого получил ответ: нет», - добавил президент.

Россия НАТО Владимир Путин Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 02:59
Интервью Путина набрало более 6 млн просмотров в соцсети X
РИА «Новости»
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За первые 25 минут после публикации интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало свыше четырех миллионов просмотров в соцсети X. Количество репостов при этом приблизилось к 40 тысячам.

Свыше 130 тысяч человек поставили к посту с ссылкой на интервью отметку «нравится». Количество просмотров постоянно растет. Через 30 минут оно достигло шести миллионов, а число репостов - 46 тысяч.

На YouTube беседу российского лидера с Такером Карлсоном посмотрели уже более 100 тысяч человек.

Американский журналист опубликовал интервью с Путиным на своем сайте 9 февраля около 02:00 по московскому времени.

С российским лидером он проговорил чуть более двух часов, затронув множество тем, в том числе ситуацию на Украине, готовность России к переговорам , причинах спецоперации, роли США и НАТО в конфликте и многие другие.

Соцсети Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

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