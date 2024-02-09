Остановить невозможно. Путин оценил деятельность Илона Маска
Американского инженера и предпринимателя Илона Маска невозможно остановить в его развитии искусственного интеллекта и инновационных технологий, с ним нужно договариваться. Об этом в беседе с журналистом Такером Карлсоном заявил российский президент Владимир Путин.
По его словам, Макс является умным человеком.
«Все говорят про то, что он уже вживил чип в мозг человека. Думаю, что Маска сейчас остановить невозможно, он продолжит делать то, что считает нужным. Нужно искать способы с ним договариваться, пытаться убедить его», - сказал Путин.