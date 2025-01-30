Останки погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне отдадут родным после опознания

Доннелли пояснил, что работающие на месте специалисты вытащили из реки Потомак 28 тел. Но их число вырастет в самое ближайшее время.

«На данный момент мы не считаем, что кто-то выжил», - заявил Доннелли.

Глава пожарной службы добавил, что останки тел погибших передадут родным после опознания.

Авиакомпания American Airlines ранее заявила, что на борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В столкнувшемся с пассажирским лайнером военном вертолете было три человека.

Вылетевший из города Уичито в штате Канзас пассажирский самолет упал в Потомак во время захода на посадку при столкновении с военным вертолетом. На борту пассажирского лайнера с чемпионата США летели фигуристы и тренеры. Среди жертв крушения оказались россияне.

Директор спортивного клуба Бостона Дуг Зегибе объявил, что в результате падения самолета погибли тренеры Вадим Наумов и Евгения Шишкова , чемпионы мира по парному катанию 1994 года.