30 января 2025, 19:58

Останки погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне отдадут родным после опознания

Global Look Press
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Шансов найти выживших в крушении самолета в Вашингтоне нет. Как сообщило агентство Reuters с таким заявлением начальник пожарной охраны округа Колумбия Джон Доннелли. Он отметил, что останки тел передадут семьям после процедуры опознания.

Доннелли пояснил, что работающие на месте специалисты вытащили из реки Потомак 28 тел. Но их число вырастет в самое ближайшее время.

«На данный момент мы не считаем, что кто-то выжил», - заявил Доннелли.

Глава пожарной службы добавил, что останки тел погибших передадут родным после опознания.

Авиакомпания American Airlines ранее заявила, что на борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В столкнувшемся с пассажирским лайнером военном вертолете было три человека.

Вылетевший из города Уичито в штате Канзас пассажирский самолет упал в Потомак во время захода на посадку при столкновении с военным вертолетом. На борту пассажирского лайнера с чемпионата США летели фигуристы и тренеры. Среди жертв крушения оказались россияне.

Директор спортивного клуба Бостона Дуг Зегибе объявил, что в результате падения самолета погибли тренеры Вадим Наумов и Евгения Шишкова , чемпионы мира по парному катанию 1994 года.

США Авиакатастрофы Самолеты Военный вертолет столкнулся с самолетом над Вашингтоном
30 января 2025, 20:48
Версию о мешавших пилотам очках ночного видения оценили в Белом доме
Unsplash
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Экипаж военного вертолета Black Hawk, который столкнулся с самолетом в округе Колумбия, мог использовать очки ночного видения, искажающие обзор. Президент США Дональд Трамп заявил об этом на брифинге.

«Это может исказить ваш обзор, если у вас имеется ночное зрение. Так что вполне возможно, что это могло произойти», - заявил он.

Ночь крушения, по словам Трампа, была холодной и ясной, с хорошей видимостью. Он отказался возлагать вину на диспетчера и предположил, что произошли проблемы у пилотов вертолета, потому что они, в отличие от экипажа самолета, имели техническую возможность маневрировать в воздухе.

Black Hawk во время учебного полета столкнулся с летевшим из Уичито самолетом Bombardier CRJ700 в аэропорту Рейгана в Вашингтоне, когда тот заходил на посадку. Оба воздушных судна двигались по стандартным схемам. Дайверы нашли один из черных ящиков.

Авиакатастрофы Дональд Трамп Военный вертолет столкнулся с самолетом над Вашингтоном
30 января 2025, 20:17
«Талантливые люди». Трамп выразил соболезнования из-за гибели россиян в США
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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что на борту рухнувшего над Вашингтоном пассажирского самолета были граждане России и выразил свои соболезнования. Об этом он заявил на брифинге, трансляцию которого вел Белый дом.

«Это действительно потрясло многих людей, включая людей, к сожалению, из других стран, которые были на борту… У нас был на этом самолете российский контингент, очень талантливые люди. Нам очень, очень и очень жаль», - сказал американский лидер.

В ходе общения с журналистами Трамп отметил, что рассматривается несколько версий трагедии. Также он подтвердил, что выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет.

Глава государства пообещал позаботиться о том, чтобы ничего подобного в США больше не повторилось. Также он сообщил о назначении исполняющим обязанности администратора Федерального управления гражданской авиации Криса Рошело.

В ходе выступления Трамп попытался обвинить FAA в стремлении к разнообразию, отметив, что вера в американские авиаперевозки будет восстановлена. При этом он уточнил, что FAA, NTSB и военные США проведут расследование и установят причины крушения , в том числе проверка коснется действий авиадиспетчеров.

Армейский вертолет столкнулся с гражданским самолетом CRJ700 в ночь на 30 января. Лайнер рухнул в реку Потомак. На его борту летели 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Позже стало известно о гибели российских фигуристов Евгении Шишковой и Вадима Наумова , которые работали в США тренерами.

США Вашингтон Авиакатастрофы Дональд Трамп Самолеты Военный вертолет столкнулся с самолетом над Вашингтоном
30 января 2025, 17:55
Белый дом задумался о найме новых стенографистов из-за скорости речи Трампа
Global Look Press
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В Белом доме предложили увеличить штат стенографистов, потому что действующие сотрудники не справляются с объемами речей Дональда Трампа. Об этом сообщило информагентство Associated Press.

«Даже самый трудолюбивый стенографист сотрет от этого пальцы и уши, особенно после относительно спокойных четырех лет с Джо Байденом», - пишет автор статьи.

Агентство приводит статистику, согласно которой за первую неделю президентства Трамп выступал почти восемь часов и произнес 81 235 слов. Это больше, чем в «Гамлете», «Ричарде III» и «Макбете» Шекспира вместе взятых. Для сравнения, Байден четыре года назад выступал 2 часа 36 минут и произнес 24 259 слов.

Накануне Axios сообщил , что Трамп за первые девять дней в Белом доме издал рекордные 38 указов. Большинство президентов США не набирали столько нормативных актов и за первые 100 дней, отмечает издание.

США Белый дом в США Дональд Трамп
30 января 2025, 17:45
Священной для маори горе в Новой Зеландии дали статус личности
Unsplash
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Расположенная на Северном острове Новой Зеландии гора Таранаки получила юридический статус личности вместе с правом на защиту и духовный статус. Как сообщила газета The Guardian, такое решение приняло правительство страны по требованию коренного народа маори.

Расположенная на Северном острове Новой Зеландии гора Таранаки получила юридический статус личности вместе с правом на защиту и духовный статус. Как сообщила газета The Guardian , такое решение приняло правительство страны по требованию коренного народа маори.

Для аборигенов гора Таранаки считается не просто священной, а прямым родственником. По легенде, именно из нее вышли первые люди народности маори. Профильные общественные организации добивались признания статуса горы с 2017 года.

Это первый случай, когда географический объект Новой Зеландии сменил свое колониальное название гора Эгмонт на то, как называют ее аборигены. Под эту норму также привели все природные объекты, которые окружают вулкан.

«Многие поколения уже потеряли надежду на то, чтобы изменить ситуацию, но сегодня мы можем отпраздновать возвращение к нашим историческим корням», - заявил в беседе с журналистами представитель организации маори «Таранаки иви» Мунга Джейми Туута.

Переименование горы и придание ей нового статуса стал заключительным вкладом в выплате компенсаций народу маори со стороны Великобритании за боевые действия в XIX веке, принудительное переселение аборигенов, а также конфискацию земли, на которой стояла священная гора.

В середине ноября прошлого года депутаты парламента Новой Зеландии от «Партии маори» сорвали пленарное заседание ритуальным танцем «Хак». Так они выразили недовольство содержание законопроекта о принципах договора с коренными народами.

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