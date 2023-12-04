Останки 5 человек нашли рядом с местом крушения американского конвертоплана в Японии

Помимо останков членов экипажа, около места крушения нашли обломки корпуса американского конвертоплана, который рухнул на прошлой неделе в районе японского острова Якусима префектуры Кагосима.

Информацию об обнаружении останков пятерых человек официально пока не подтвердили. Всего на борту находились восемь членов экипажа.

Одного погибшего нашли в день ЧП. По данным Kyodo , троих обнаружили рыбаки, которые в районе места крушения занимались промыслом. Входит ли в число это погибший, неизвестно.

Osprey CV22 принадлежал американской авиабазе Йокота, находящейся в Токио. Конвертоплан рухнул в море в районе острова Якусима 29 ноября. После появившейся информации о крушении воздушного судна на место отправились патрульные катера и самолеты.