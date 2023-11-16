16 ноября 2023, 17:27

«Остались одни ошметки». Экономика Украины рухнула, а Запад не станет помогать ей вечно

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Украина остается «страной-содержанкой» уже почти 10 лет, а бюджеты западных стран не резиновые. О том, чем все это может закончиться, специально для «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Какой же атаман, а тем более гетман, без золотого запасу? А у пана Зеленского (президента Украины - прим. ред.) с этим самым запасом дела обстоят совсем туго. И дело даже не только в деньгах на оружие и выплаты военным, но и в деньгах, необходимых для социальных выплат, пособий и пенсий. Строго говоря - на поддержание штанов.

Украина стала страной-содержанкой вовсе не 24 февраля 2022 года. Эту модель «экономического развития» украинские власти взяли на вооружение еще в 2014 году, сразу после революции «гидности». Проблемы с экономикой страны начались практически сразу, и Украина была не в состоянии прожить без кредитов от МВФ и «западных партнеров». Все мы прекрасно помним туры [бывшего президента] Петра Порошенко по западным странам, главной целью которых было добыть хоть какие-то деньги, - а потом эстафету в этом нелегком деле принял Владимир Зеленский.

В «мирное время» Украина хоть и залезала в долги, но свои не очень большие социальные обязательства перед населением хоть как-то выполняла. Да и экономика какая-то была и работала, хоть чем-то наполняя бюджет. Конечно, рано или поздно такая «экономическая система» все равно бы рухнула, но спецоперация России этот процесс значительно ускорила.

Катастрофа вполне реальна Сейчас можно констатировать факт, что от экономики на Украине остались вообще одни ошметки. Содержать свою инфраструктуру, обеспечивать жизнь населения Украина сама не в состоянии. Только на чужие деньги, поток которых сейчас неизбежно сокращается. И еще неизвестно, что является большей проблемой: нехватка оружия или нехватка денег на поддержание более-менее нормальной жизни в стране. Потому что если рухнет тыл, неизбежно рухнет и фронт.

И вот Зеленский обращается к «партнерам» именно по этому поводу, предупреждая, что нехватка денег грозит катастрофой. Особенно в преддверии зимы.

Но Украина - очень дорогая содержанка. Помимо оружия это и как минимум пара десятков миллионов населения, которых надо кормить. И это огромные деньги, которых на Западе все меньше.

Так что катастрофа - вполне реальный сценарий для конца украинской государственности. Причем наступить все может достаточно быстро.

Далее - прямая речь.

Запад Украина
16 ноября 2023, 16:24
Столтенберг пообещал, что Путин получит «больше» НАТО
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российский президент Владимир Путин хотел уменьшить влияние альянса во время конфликта на Украине, но получит еще больше. Фрагмент выступления политика опубликовали в Сети.

«Путин хотел уменьшить НАТО, но он получит „больше“ НАТО», - заявил Столтенберг.

Генсек Североатлантического альянса также призвал не бросать Украину, несмотря на тяжелую ситуацию, а наоборот нарастить поддержку. До этого в США одобрили правительственный бюджет без помощи Украине.

Ранее в МИД РФ говорили о том, что вступление Украины в НАТО неприемлемо для России в любом виде: полностью или по частям. В дипведомстве напомнили, что неоднократно разъясняли свою позицию по этому поводу.

США Россия НАТО Владимир Путин Украина
16 ноября 2023, 16:11
Странные обвинения. Россия проанализирует ситуацию с закрытием Финляндией КПП на границе
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Обвинения Финляндии в том, что Россия якобы направляет беженцев к границе, «очень странные». Такое заявление в комментарии ТАСС сделал замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

Россия проанализирует ситуацию с закрытием погранпереходов Финляндией, подчеркнул дипломат.

«Будем разбираться», - добавил Иванов.

Финляндия закроет четыре контрольно-пропускных пункта на границе с РФ в ночь с 17 на 18 ноября, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо. Речь идет о КПП «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала».

Глава МВД Финляндии Мари Рантанен ранее сообщила, что ведомство подготовит законодательные предложения по ограничению работы пунктов пропуска. По ее словам, причина такой меры заключается в якобы неконтролируемом прибытии беженцев из Сомали, Йемена и Сирии.

До этого финские власти запретили россиянам въезд в страну на велосипедах. Ограничение также связали с наплывом вынужденных переселенцев из других государств.

Финляндия МИД РФ
16 ноября 2023, 16:06
Численность населения Казахстана выросла до 20 млн человек
Unsplash
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Численность населения Казахстана увеличилась до 20 миллионов человек. Об этом сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

«Численность населения Казахстана достигла 20 миллионов! Поздравляю соотечественников с этим знаковым событием!» - написал казахстанский лидер.

Токаев назвал счастливую семью фундаментом благополучия нации и устойчивого прогресса страны. Власти Казахстана продолжат работать над укреплением семейных ценностей и защищать материнство и детство, заверил глава республики.

Пресс-служба Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана сообщила, что 20-миллионными гражданами государства стали сразу пять детей - три мальчика и две девочки. Все они родились 14 ноября в 08:10.

«Поздравляем всех казахстанцев со знаменательным событием и желаем малышам крепкого здоровья и счастливой жизни!» - написала пресс-служба.

В агентстве также отметили, что в 1991 году население Казахстана составляло 16,4 миллиона человек. Таким образом, за годы независимости республики число ее граждан выросло на 22,3%.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с Касым-Жомартом Токаевым. Российский лидер назвал Казахстан наиболее близким союзником для РФ.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев
16 ноября 2023, 15:37
МИД России призвал к немедленному прекращению кровопролития в Газе
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Россия настаивает на немедленном прекращении кровопролития в секторе Газа. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.

Министр призвал к срочному решению гуманитарных проблем, которые «буквально кричат» в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, где также пострадали десятки мирных жителей.

Российская сторона выступает категорически против терроризма в любых его проявлениях и против борьбы с ним теми методами, которые нарушают международное гуманитарное право, заключил Лавров.

Он отметил, что Совет Безопасности ООН «стыдливо» попросил объявить только одну гуманитарную паузу в палестинском анклаве. Это многое говорит о позиции Соединенных Штатов и их союзников, подчеркнул министр.

Эскалация палестино-израильского конфликта началась утром 7 октября, когда боевики движения ХАМАС нанесли ракетный удар по территории Израиля со стороны сектора Газа. ЦАХАЛ в ответ стал атаковать объекты в палестинском анклаве.

Сергей Лавров МИД РФ Конфликт Израиля и Палестины

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