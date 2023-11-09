09 ноября 2023, 02:43

Осталась пара месяцев. В США рассказали, когда завершится конфликт на Украине

РИА «Новости»
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Украинский президент Владимир Зеленский столкнулся с сильным давлением, причем как внутри страны, так и со стороны «западных партнеров». Это уже в ближайшем будущем заставит его пойти на переговоры с Россией, написал обозреватель Responsible Statecraft Тед Снайдер.

По словам журналиста, внутреннее давление на президента оказывает военное руководство Украины. Ключевые партнеры Киева также принуждают Зеленского признать провал контрнаступления и отказаться от нереалистичных военных планов.

Снайдер проанализировал последние статьи в западных СМИ, а также заявления политиков по поводу украинского конфликта. Во всех них говорится о позиционном тупике ВСУ и оторванности заявлений Зеленского от реальности.

«Значит, остается всего пара месяцев. Поскольку поле боя оборачивается против Украины, несмотря на непримиримую „веру Зеленского в окончательную победу Украины над Россией“, давление, направленное на Зеленского, похоже, усиливается как изнутри, так и извне, чтобы заставить его перейти на дипломатический фронт», - заключил Снайдер.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит сражаться и без помощи США , если потребуется.

США Владимир Зеленский Украина
09 ноября 2023, 02:54
«Нагрузка для Европы». Выгодно ли Евросоюзу принимать Украину?
РИА «Новости»
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Еврокомиссия порекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз и выдвинула условия. От украинских властей потребовали продолжения борьбы с коррупцией. Европе не выгодно принимать Украину в ЕС, но она может закрыть глаза на территориальные конфликты в стране и принять положительное решение, предположила в беседе с «360» политтехнолог Анна Богачева.

«Вступление Украины в Евросоюз - это история, которая отлично продается много лет. Дата избрания президента еще не назначена, но шоу „Украинские выборы“ уже стартовало и требует медийных якорей. Нарратив „Мы вместе с Европой“ будет использоваться большинством кандидатов вне зависимости от реального положения дел», - сказала она.

Эксперт отметила, что в действительности медийная картинка вряд ли совпадает с реальной. Украине выгодно играть в публичную политику, но решение о вступление страны в Евросоюз принимают не через заявления о выполнении тех или иных условий.

«Сейчас Украина и так серьезная нагрузка на европейского гражданина. Ведущие актеры понимают, что никаких бонусов вступление нашего соседа в ЕС для Европы не принесет. Думаю, происходит серьезная переоценка рисков с учетом затянувшегося конфликта между Украиной и Россией», - пояснила собеседница издания.

По словам Богачевой, если в ЕС примут положительное решение по поводу вступления Украины, то никакие территориальные конфликты или иные формальные условия не станут препятствием.

«Коррупция на Украине настолько больная тема как для самой страны, так и для западных партнеров, что проще на нее закрыть глаза, чем что-то решать. Искоренить коррупцию можно лишь полностью перестроив всю систему, а с учетом военного положения в стране это невозможно», - резюмировала она.

Заместитель Совета Безопасности России Дмитрий Медведев ранее сообщил, что принятие Украины и Молдавии в Евросоюз может оставить страны Восточной Европы без дополнительных дотаций.

Еврокомиссия Евросоюз Украина
09 ноября 2023, 02:09
Семья отравилась химикатами от клопов в Египте
Freepik
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Пара туристов из Великобритании отравилась химикатами от постельных клопов, которыми обработали соседний номер в отеле Египта. Супруги погибли, сообщило издание The Independent.

Все случилось еще в 2018 году, однако причину смерти людей выяснили только сейчас. По данным издания, 69-летний Джон Купер и его 63-летняя супруга Сьюзен приехали отдыхать в Египет и разместились в пятизвездочном отеле Steigenberger Aqua Magic в Хургаде вместе с дочерью и тремя внуками.

В соседнем с Куперами номере немецкий турист пожаловался на постельных клопов. После этого комнату обработали инсектицидом «Лямбда-С». На следующий день британская семья почувствовала недомогание и не спустилась на завтрак.

Дочь Куперов обнаружила родителей в очень плохом состоянии. Прибывшие на место врачи не смогли спасти пожилых людей. Слушания по делу до сих пор продолжаются.

Ранее туристы пожаловались на полчища мраморных клопов, которые заполонили жилые дома и отели в Сочи. Мраморные клопы, которых за едкий запах назвали «вонючками», часто прячутся в складках одежды.

Египет
09 ноября 2023, 01:46
Зеленский рассказал США о своем страхе
РИА «Новости»
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Украинский президент Владимир Зеленский признался, что его пугают голоса некоторых членов Республиканской партии США, но при этом выразил уверенность, что Украина продолжит сражаться и без помощи Америки, если потребуется. Такие заявления лидер страны сделал по видеосвязи на конференции Reuters Next в Нью-Йорке.

«Некоторые голоса республиканцев сейчас действительно опасны. Конечно, наш народ боится таких голосов», - заявил Зеленский.

Президент Украины пообещал, что ВСУ постараются показать результат уже в этом году, но тут же обвинил западные страны в «медленных решениях» и пожаловался, что армия слишком долго ждала военную помощь и боеприпасы.

Он также отметил, что его страна продолжит «сражаться без вас», если США поменяют отношение к украинскому конфликту.

Западные политики и журналисты все чаще говорят об усталости от украинского конфликта и о нереалистичности мирного плана Зеленского. В конце октября Республиканская партия разработала законопроект о выделении средств на помощь Израилю без Украины , чтобы власти США не могли использовать конфликт на Ближнем Востоке в качестве рычага для финансирования ВСУ. Но Демократическая партия в сенате заблокировала этот документ.

США Владимир Зеленский Украина
09 ноября 2023, 01:20
США предупредили Украину о тяжелой зиме
РИА «Новости»
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Украине предстоит пережить очень сложную зиму. Об этом помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт заявил в ходе выступления в комитете Сената США по иностранным делам, написал ТАСС.

«Предстоящая зима обещает быть для Украины еще более трудной, нежели предыдущая», - сказал он.

По его словам, с начала конфликта генерирующие мощности на Украине сократились примерно в два раза. Пайатт отметил, что США вместе с партнерами по G7 работают над тем, чтобы помочь Украине в вопросе поддержания энергобезопасности.

Украине понадобится несколько сотен миллионов долларов на восстановление энергосистемы. Такими данными ранее поделился глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Политолог Данила Гуреев в беседе с «360» заявил, что в действительности перед украинской энергетической инфраструктурой встал большой вопрос о дальнейшем существовании.

США Украина

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