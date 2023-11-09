Осталась пара месяцев. В США рассказали, когда завершится конфликт на Украине
Украинский президент Владимир Зеленский столкнулся с сильным давлением, причем как внутри страны, так и со стороны «западных партнеров». Это уже в ближайшем будущем заставит его пойти на переговоры с Россией, написал обозреватель Responsible Statecraft Тед Снайдер.
По словам журналиста, внутреннее давление на президента оказывает военное руководство Украины. Ключевые партнеры Киева также принуждают Зеленского признать провал контрнаступления и отказаться от нереалистичных военных планов.
Снайдер проанализировал последние статьи в западных СМИ, а также заявления политиков по поводу украинского конфликта. Во всех них говорится о позиционном тупике ВСУ и оторванности заявлений Зеленского от реальности.
«Значит, остается всего пара месяцев. Поскольку поле боя оборачивается против Украины, несмотря на непримиримую „веру Зеленского в окончательную победу Украины над Россией“, давление, направленное на Зеленского, похоже, усиливается как изнутри, так и извне, чтобы заставить его перейти на дипломатический фронт», - заключил Снайдер.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит сражаться и без помощи США , если потребуется.