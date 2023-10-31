«Остается только молиться». США предсказали крах от России и Китая

«Америке остается только молиться, поскольку Россия и Китай запланировали создать новую карту мира, в котором сами распределят роли между игроками на международной арене», - заявил журналист.

По словам Сабера, украинский конфликт подтвердил неспособность США удержать статус самой грозной силы в мире. Кроме того, позиции Штатов слабеют с каждым днем, пока продолжается обострение ситуации в секторе Газа. Израиль, несмотря на поддержку американских властей, оказался на грани катастрофы, а его граждане больше не доверяют своим лидерам, отметил журналист.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США выступают против прекращения боевых действий в Газе , потому что такой ход событий станет выгодным для палестинского движения ХАМАС. Вместо этого Америка предлагает устраивать гуманитарные паузы.