18 сентября 2024, 11:55

«Осознавали, что умрут». Пассажиры батискафа «Титан» понимали свою обреченность

Global Look Press
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Пассажиры батискафа «Титан», потерпевшего крушение в Атлантическом океане на пути к «Титанику», еще до крушения осознавали свою обреченность. Об этом сообщила газета The Guardian.

Семья одного из пассажиров, французского путешественника Поля-Анри Наржоле, подала иск к компании OceanGate. Близкие погибшего считают, что «хваленая акустическая система безопасности» предупредила бы, что углеволокно трескается под исключительным давлением. Тогда пилот сбросил бы балласт в попытке прервать погружение.

«Здравый смысл подсказывает, что члены команды осознавали, что умрут, пока еще были живы», - следует из иска.

Родственники Наржоле потребовали от OceanGate 50 миллионов долларов (4,6 миллиарда рублей). Сумму обосновали тем, что пассажиры испытали ужас от осознания приближающейся гибели.

«Титан» затонул в июне 2023 года. В сентябре 2024-го береговая охрана США опубликовала первые кадры с обломками батискафа.

США Катастрофы Корабли
18 сентября 2024, 12:23
Россия призвала расследовать детонацию пейджеров в Ливане
Global Look Press
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Массовая детонация пейджеров в Ливане требует расследования, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Евразийского женского форума. Ее процитировало РИА «Новости».

Международное сообщество должно обратить внимание на случившееся, подчеркнула дипломат.

«Квалификация этому должна быть дана специалистами, но это все необходимо расследовать», - добавила Захарова.

Массовая детонация пейджеров произошла в Ливане накануне. Каждое из устройств содержало до 20 граммов взрывчатки. В результате почти четыре тысячи человек пострадали, 11 погибли. Власти Ливана пока не определили способ подрыва гаджетов.

По данным Axios, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху лично одобрил операцию против движения «Хезболла» с использованием заминированных пейджеров. Решение приняли на совещаниях по вопросам безопасности после того, как спецпредставитель США Амос Хохштейн предупредил главу кабмина о последствиях эскалации в Ливане.

Мария Захарова Взрывы Ливан
18 сентября 2024, 11:51
Американка оказалась в больнице с повреждением мозга из-за вейпов
Freepik
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Жительница Огайо Джордан Бриэлль попала в больницу с повреждением мозга и чуть не умерла из-за курения вейпов. Об этом сообщило Daily Mail.

Как пишет издание, 32-летняя женщина курила с подросткового возраста, но три года назад решила перейти на электронные сигареты. Она стала настолько зависима от них, что тратила по 500 долларов в неделю. В ноябре прошлого года Бриэлль впервые почувствовала тяжесть в груди, но не бросила курить, несмотря на регулярные визиты к врачу.

В мае ее молодой человек обнаружил, что из ее носа и рта течет какая-то черная жидкость. В больнице из легких женщины выкачали два литра субстанции. Она пролежала в медицинской коме 11 дней. Из-за недостатка кислорода у нее пострадал головной мозг.

После выхода из больницы Бриэлль полностью бросила курить.

«Я была тотально зависима. Я вейпила так много, что спала с этим, ходила в душ с этим. Я курила чрезвычайно много», - заявила она.

В конце августа врач Маринэ Гамбарян рассказала о EVALI - так называемой болезни вейперов. Она заявила, что 95% болеющих ей нужно госпитализировать.

США Больницы Курение
18 сентября 2024, 11:37
Стало известно, сколько взрывчатки заложили в каждый пейджер в Ливане
Global Look Press
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Пейджеры, которые массово сдетонировали в Ливане, содержали до 20 граммов взрывчатки. Об этом сообщил источник Al Jazeera в службе безопасности.

«Взорвавшиеся устройства связи были заминированы заранее», - подчеркнули авторы материала.

Гаджеты ввезли в Ливан пять месяцев назад. Местные власти пока не выяснили способ подрыва пейджеров.

По данным СМИ, такими устройствами пользуются представители движения «Хезболла» в качестве закрытой системы связи. Она наименее подвержена прослушиванию и взлому. Ответственность за случившееся возложили на Израиль.

В результате детонации пейджеров в Ливане более 2,8 тысячи человек получили ранения , еще девять погибли. Массовые взрывы могут быть подготовкой к военной операции , не исключил бригадный генерал и аналитик Хассан Джуни.

Израиль Военные Взрывы Ливан
18 сентября 2024, 10:37
МВФ отложил консультации с Россией на неопределенный срок
Global Look Press
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Международный валютный фонд пока не будет обсуждать с Россией ситуацию в экономике. Об этом РИА «Новости» рассказал исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.

«Российская сторона была готова к началу проведения консультаций 16 сентября», - отметил он.

Консультации отложили на неопределенный срок. Фонд планировал обсудить «экономическое развитие и политику страны».

До этого страны Евросоюза собирались допросить главу МВФ по поводу взаимодействия с Россией, сообщал Bloomberg. Францию, Бельгию и Польшу, а также ряд государств Балтии и Северной Европы удивило решение фонда возобновить ежегодные экономические обзоры с РФ.

Ранее МВФ предупредил Запад о рисках использования доходов от российских активов. Фонд призвал страны обеспечить правовую основу для своих действий.

Бельгия Доходы Европа Россия Работа Запад Евросоюз Польша Франция Экономика

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