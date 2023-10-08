Особое положение ввели по всей территории Израиля
Израильский министр обороны Йоав Галант приказал ввести особое положение в области безопасности по всей территории государства. Об этом сообщили в оборонном ведомстве страны, передал ТАСС.
«По итогам оперативных совещаний министр обороны Йоав Галант расширил [зону действия] „особого положения в области безопасности“ - теперь этот статус применяется ко всей территории Израиля», - сказано в публикации.
Особое положение позволит израильским военным давать мирным жителям указания в сфере безопасности и закрывать объекты инфраструктуры. Ранее такой режим вводили только на центральной территории Израиля и в радиусе 80 километров от сектора Газа.
Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС начало военные действия против Израиля и атаковало страну ракетами. Израильская армия нанесла ответные удары по сектору Газа. Премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху призвал жителей палестинского анклава немедленно покинуть территорию Газы. Он обещал, что военные Израиля будут «действовать в полную мощь».